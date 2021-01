Združenje slovenskih žičničarjev se še vedno trudi, da bi z argumenti prepričalo vlado, da bi umaknila ukrep, ki od smučarjev zahteva negativen test na novi koronavirus, ne starejši od 24 ur. Želijo si, da bi se vrnili k obratovanju pod pogoji, ki so na smučiščih veljali do 23. decembra lani, a je glede na slabšanje zdravstvenih razmer v državi ta možnost vse manj verjetna.

Žičničarji si bodo zato prizadevali, da bi od države dobili vsaj finančno pomoč v višini izpada dohodkov, ki je nastal zaradi ukrepov. "Tako kot je to praksa v Franciji in Italiji ter do nedavnega v Avstriji," je v pogovoru za Sportal poudarila predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič.

Združenje je predsednika vlade in oba resorna ministra, za gospodarski razvoj in infrastrukturo že obvestilo, da so razmere na slovenskih smučiščih pereče, saj se ljudje ne želijo testirati, in to kljub temu, da so nekatera smučišča možnost testiranja zagotovila.

Božič Badaličeva je napovedala, da bodo storili vse, da najdejo rešitev, ki bo primerna za obe strani, a hkrati priznava, da glede na visoko število okuženih zdaj ni primeren čas, da bi pričakovali, da se bo stanje spremenilo z danes na jutri.

Predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič Foto: STA

Pričakujejo pomoč države

Pri Združenju slovenskih žičničarjev vztrajajo pri tem, da od države, če se odlok o slovenskih smučiščih v kratkem ne bo spremenil, pričakujejo finančno pomoč v višini izpada prihodkov, ki je nastal zaradi ostrih ukrepov. Tako so po besedah Božič Badaličeve ravnali v Franciji in Italiji ter do nedavnega tudi v Avstriji. Avstrijska smučišča so sicer odprta, smučarji pa morajo na žičniških napravah nositi masko PPF1.

"Fiksni stroški pri obratovanju žičniških naprav so visoki in niso odvisni od števila smučarjev. Za pripravo sezone smo smučišča že financirali. Če ne bomo dobili finančnega nadomestila, bo to načelo likvidnost podjetij oziroma jo je že, do stečajev ne manjka več veliko," je opozorila.

Upravljavci in lastniki smučišč se bodo odločali sami

Letošnja zima je zelo radodarna s snegom. Na Kaninu ga je že skoraj pet metrov. Foto: osebni arhiv Kako dolgo bodo smučišča še vztrajala pri obratovanju, se bodo odločali posamično.

"Smučišča so v različnih finančnih stanjih, Kanin in Mariborsko Pohorje sta na primer javna zavoda, nekatera so v boljšem položaju, druga v slabšem, težko je sprejeti skupno odločitev.

Vsak upravljavec smučišča oziroma lastnik se bo sam odločil, kako dolgo bo vztrajal pri obratovanju," je povedala predsednica slovenskih žičničarjev in napovedala, da bodo na združenju pripravili oceno finančne izgube.

"Dejstvo je, da so smučišča odprta, a zaradi nemogočih, neživljenjskih in neizvedljivih zahtev, kot so ne več kot 24 ur stari negativni testi na koronavirus, smučarjev ni," je poudarila.

Na smučiščih letos uživala le peščica

Po novem letu, odkar je v veljavi ukrep, ki od smučarjev zahteva izkazovanje z negativnim covid testom, je na slovenskih smučiščih namreč smučala le peščica ljudi.

"Večina je otrok, mlajših od 12 let, ki testa ne potrebujejo, na smučišču pa uporabljajo smučarske trakove. Na Pohorju so v ponedeljek prodali sedem otroških smučarskih vozovnic in to je to," je povedala.

Cena obratovanja žičniških naprav je visoka – ena ura obratovanja gondole stane tudi do 500 ali 600 evrov – in ni odvisna od števila smučarjev, z obratovanjem smučišč pa je posredno ali neposredno povezano od 20 do 25 tisoč ljudi, meni Božič Badaličeva, zato bo finančno nadomestilo pri okrevanju tega segmenta ključno.

Roglo so pretekli konec tedna preplavili ljubitelji sankanja. Foto: Ana Kovač

Bodo vsaj tekmovalci lahko trenirali brez testa na novi koronavirus?

Združenje slovenskih žičničarjev bo skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije pripravilo tudi predlog, po katerem bi slovenska smučišča za trening lahko uporabljale vse selekcije smučarskih tekmovalcev, in to brez opravljanja testov na novi koronavirus (večina trenira v mehurčkih), tako kot to že izvajajo na francoskih in italijanskih smučiščih.

Tako bi smučišča vsaj nekoliko ublažila svoj izpad dohodka, smučarji pa bi imeli kje trenirati. "To bi bil vsaj obliž na rano, pa čeprav ne bo držal prav dolgo," pravi Božič Badaličeva.