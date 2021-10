Ideje za izlete, na katere se morate odpraviti še to jesen

Vsak letni čas ima svoje čare. A dejstvo je, da se ravno jeseni narava obarva v tako čudovite barvne odtenke – od sijočih zlatih pa vse do goreče rdečih –, ki vabijo po tem, da se jih naužijemo. Izkoristite lepo jesensko vreme in se odpravite na obisk slovenskih vrhov, kjer boste uživali v razgledih na že zasneženo visokogorje na eni strani in prostrane jesensko obarvane doline na drugi. Izpostavljamo izlete, ki vas bodo v tem času še posebej navdihnili.

Na vrhu ste običajno nagrajeni s čudovitimi razgledi. Foto: Getty Images

Slovenija je raznolika dežela in ponuja neštete možnosti za izlete, ki vam bodo ostali v spominu. Zeleni gozdovi, lahke nezahtevne planinske poti ali visokogorski vrhovi – za vsakega se nekaj najde. Tudi če se ozrete po svoji okolici, boste našli številne pohodniške poti, ki so odlična priložnost za enodnevni izlet.

Mirna gora – skriti slovenski biser

Razgled na Kolpo Foto: Getty Images

Podajte se na izlet v jugovzhodno Slovenijo, v Belo krajino, ki je vedno bolj priljubljena točka številnih turistov, ki iščejo umik od vsakodnevnega vrveža in hitenja. Pokrajina na jugovzhodu Slovenije je priljubljena zaradi reke Kolpe, ki v poletni vročini privabi vse željne ohladitve. Za ljubitelje pohodništva pa v tem jesenskem času predlagamo pohod na Mirno goro, ki je s 1.047 metri nadmorske višine eden najvišjih vrhov Bele krajine in ena najbolj vzhodnih vzpetin Kočevskega roga.

Pot na vrh Mirne gore je enostavna in vodi skozi gozd, ki vas bo s svojimi toplimi jesenskimi toni v tem času še posebej očaral. Pot je primerna tudi za izlete z otroki oz. tudi za manj telesno pripravljene pohodnike. Na Mirno goro vodi več pešpoti, najbolj priljubljena je tista, z izhodiščem v vasi Vrčice, ki vam bo vzela približno dve uri vzpona. Pot lahko poljubno skrajšate, saj do vrha Mirne gore vodi cesta.

Čeprav je vrh Mirne gore prekrit z gozdom, vas cilj nagradi z dih jemajočimi razgledi, zlasti če se povzpnete na razgledni stolp ob planinskem domu. Takrat se odpre razgled na Belo krajino in Kolpo, Kočevski rog, del Gorjancev in Trdinov vrh ter, v primeru jasnega vremena, vse do Zagreba in Karlovca.

Jakna The North Face bo zaradi polnila iz gosjega perja poskrbela, da vam bo v vseh razmerah udobno in toplo. A kljub jasnemu vremenu poskrbite, da se boste toplo oblekli. Na vrhovih so temperature nižje in veter je lahko bolj neprijeten.bo zaradi polnila iz gosjega perja poskrbela, da vam bo v vseh razmerah udobno in toplo.

Ušesa Istre – dom redkih ptic

Veličastna Ušesa Istre Foto: Bojan Puhek

Tudi Kras ponuja vrsto zanimivih pohodniških poti, ki vas bodo očarale z razgledom. Odpravite se na pohod po Velem Badinu, na skrajni jug kraškega roba, nad vasjo Sočerga tik ob mejo s Hrvaško. Pot ni zahtevna in bo navdušila predvsem najmlajše. Uro dolga pot je primerna za vse, ki iščete samoto in tišino. Za otroke bo predvsem zanimiv živahen živalski svet – pisani metulji, redke ptice in poslušanje škržatov, ki v spomin prikličejo poletne počitnice.

Ušesa Istre so ogromne pečine ukrivljenih oblik, ki imajo poseben zvočni učinek. V njih domujejo redke ptice, in da jih ne bi ogrožali, si lahko od blizu ogledate le prvo previsno steno, preostale pa boste lahko opazovali od daleč. A bo razgled prav tako veličasten. Desno od Ušes Istre je še ena zanimivost, naravni most, katerega lok je dolg kar šest metrov, obok pa sega 2,5 metra visoko.

Jesen je kot nalašč za pohod po Krasu, saj za to območje značilno grmičevje ruj takrat začne dobivati prekrasne rumeno-oranžno-rdeče odtenke.

Nahrbtnik Jack Wolfskin je ravno pravšnji, da vanj spravite sendvič, kakšen kos sadja in dovolj osvežilne pijače. Pomalicajte v bližini pečin in ob tem uživajte v razgledu ter zvokih, ki vam jih ponuja kraška narava.je ravno pravšnji, da vanj spravite sendvič, kakšen kos sadja in dovolj osvežilne pijače.

Jerebica – gora, ki ponuja razgled in mir

Razgled na Rabeljsko jezero Foto: Matej Podgoršek

Če si želite razgledov z dvatisočakov in ste telesno dobro pripravljeni, predlagamo vzpon na Jerebico. Ta 2.126 metrov visoka gora, ki meji na Italijo, ni posebej oblegana in zato privlačna za tiste, ki si želijo naužiti miru, ki ga lahko doživijo le v Alpah. Jerebica bo očarala z razgledom na Rabeljsko jezero, na vrhu pa se vam odpre pogled na večji del Julijskih Alp, od Mangarta, Kanina do Rombona. Ko je vidljivost dobra, boste v daljavi videli celo Grossglockner.

Lažja, a še vedno delno zahtevna pot je tista pot, ki vodi iz italijanske smeri. Zakaj delno zahtevna? Pot sicer vodi po prodišču, suhih strugah in gozdu, ponekod po zaraščenem melišču. V drugem delu poti pa je treba malo plezati ali se oprijeti skal. A ker se da dobro oprijeti, večjih težav ne bo. Potrebovali boste tri ure in pol, da osvojite vrh, vmes pa boste premagali kar 1.150 višinskih metrov. Na vrhu boste nagrajeni s čudovitimi razgledi. Ker ob poti ni koče, poskrbite, da imate s seboj malico in dovolj pijače.

Salomon Quest Eelement GTX nudi maksimalno oporo za tovrstne terene, zlasti pri sestopu, in stabilizira stopalo, da je korak kar najbolj varen. Najpomembnejša oprema pri planinarjenju so kakovostni pohodniški čevlji . Zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer v gorah priporočamo obutev z membrano, ki bo poskrbela, da bodo vaše noge suhe tudi, če vas ujame dež ali sneg. Planinski čeveljnudi maksimalno oporo za tovrstne terene, zlasti pri sestopu, in stabilizira stopalo, da je korak kar najbolj varen.

Slivnica – kjer so nekoč "coprale" čarovnice

Ob poti na Slivnico se pasejo konji in krave. Z malo sreče boste katero od živali lahko pobožali. Foto: Eva Doljak

Slivnica leži na višini 1.114 metrov nad morjem in se bohoti na severni strani Cerkniškega jezera. Poti, ki vodijo na Slivnico, je več, a so vse primerne za izlete z otroki, ki jih bodo zagotovo navdušili konji in krave, ki se pasejo ob poti. Je tudi priljubljeno vzletišče jadralnih padalcev, ki jih na kakšen lep nedeljski dan zagotovo ne bo manjkalo.

Po poti na vrh boste otrokom lahko povedali eno od starih ljudskih zgodb, ki so v teh krajih še posebej poznane. Denimo to, da naj bi si čarovnice z Uršulo na čelu Slivnico izbrale za dom in v Coprniški jami tik pod vrhom kuhale zvarke in napoje, predvsem pa dež in ujme. A brez skrbi, da bi še kakšno srečali – že dolgo tega so se umaknile v manj obljudene kraje.

jakno Icepak, ki vas bo obvarovala pred dežjem, vetrom in tudi pred kakšnimi bolj ekstremnimi pogoji. Ne pozabite na toplo jakno, ki jo boste potrebovali, če ne prej, ko osvojite vrh. Za brezskrben pohod priporočamo, ki vas bo obvarovala pred dežjem, vetrom in tudi pred kakšnimi bolj ekstremnimi pogoji.

Jezersko – dolina v objemu gora

Jezersko obkrožajo visoke gore in čudovita narava. Foto: Getty Images

Obdana z gozdom je v jesenskem času prava paša za oči in odlična ideja za pobeg v objem prečudovite narave. Okolica Jezerskega nudi neštete možnosti za pohod, od lahkih sprehodov po dolini, pohodov na bližnje hribe pa vse do plezanja po gorskih stenah. Vsak lahko najde pot, primerno svoji telesni pripravljenosti.

Tokrat predlagamo tematsko pot po dolini Ravenske Kočne. Urejena sprehajalna pot je nezahtevna in vodi ob potoku Jezernica prek travnikov skozi gozdove in vse do melišč ob vznožju gora. Na osem kilometrov dolgi poti boste spoznali, kako je nastala ta ledeniška dolina. Izlet zaključite ob Planšarskem jezeru, ki ima prav posebno obliko – obliko srca – in je znana turistična točka ter simbol Jezerskega.

Adidas Terrex, ki omogočajo oprijem v vseh pogojih in maksimalno udobje. Športni čevelj je tudi pri takšnem pohodu nepogrešljiv, saj bo le tako pohod varen in prijeten. Popolna izbira, ki nudi udobje in s tehnologijo GORE-TEX zagotavlja, da vaša stopala ostanejo suha, bodo lahki pohodni čevlji, ki omogočajo oprijem v vseh pogojih in maksimalno udobje.

Na izletih poskrbite za primerno obutev in opremo

Gore in hribi imajo poseben čar. Vse več ljudi se odloča tudi za tovrstne izlete, saj so nagrajeni z dih jemajočimi razgledi in mirom, ki ga v današnjem, "natempiranem" času tako zelo potrebujemo. A previdno, zlasti, ko se vzpenjate v sredogorje in visokogorje, saj se še tako lepa planinska pot lahko spremeni v neprijetno izkušnjo, če ji fizično niste kos in nimate primerne pohodniške opreme.

Zato se odločajte za vrhove, ki ustrezajo vaši fizični pripravljenosti, da boste ohranili to veselje do planinarjenja. Pred vsakih odhodom preverite vreme in poskrbite, da imate ustrezno opremo – pohodniško obutev, pohodniško jakno in druga topla oblačila, ki jih boste v jesenskem času še kako potrebovali.