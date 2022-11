Elitni tekaški copati zdaj po znižani ceni

Jesen je za mnoge tekače najlepši letni čas, saj so temperature veliko prijaznejše za nizanje kilometrov, narava pa poskrbi tudi za izjemno barvito kuliso. V jesensko tekaško sezono adidas vstopa z novo kolekcijo, ki bo tekačem pomagala pri preseganju osebnih rekordov. Dobra novica je, da lahko novembra vsi člani skupnosti adidas Runners vse nove adidasove izdelke kupite z 20-% popustom. Tudi elitna modela tekaških copat, s katerima navdušuje adidas Running – tekaški copat 4DFWD in ADIZERO ADIOS PRO 3. Prvi bo navdušil vse, ki radi tečejo na krajših in srednje dolgih progah, drugi pa zmogljivostne tekače, ki prisegajo na daljši tek.

Kot je pri avtomobilu pomembna dobra avtomobilska pnevmatika, tako pri tekačih še kako šteje dober par tekaških copat.

Ta mora v prvi vrsti nuditi dobro blaženje in dobro podporo, obenem pa naj ne bo premehak ali pretrd. V njih se moramo počutiti udobno, čutiti moramo dober oprijem okoli stopala, prav tako nas ne smejo žuliti. Pomembno pa je tudi, da pri izbiri pravega para upoštevamo svoje tekaške navade.

Predstavljamo vam resnično vrhunska, elitna tekaška copata, ki bosta zadovoljila domala vse – kratko-, srednje- ali dolgoprogaše, pa naj gre za rekreativne ali tekmovalne tekače.

Za lahkotni tek …

Tekaške copate adidas 4DFWD so ustvarjalci zasnovali v sodelovanju s profesionalnimi športniki ob upoštevanju njihovih potreb in želja ter tako ustvarili izdelek, ki odpira povsem nove dimenzije teka.

Obutev adidas 4DFWD je med prvimi na svetu, ki ponuja možnost prilagajanja copat individualnim gibalnim vzorcem, kar prinaša udobje na vsakem koraku. Ustvarjeni so bili z namenom, da ponudijo povsem novo tekaško izkušnjo, hkrati pa pomenijo naslednji korak v rabi tehnologije za 3D-tiskanje.

Z novim modelom 4DFWD adidas odgovarja na želje generacije Z in zopet dokazuje, da je blagovna znamka, ki omogoča nemogoče. Strokovnjaki podjetja adidas, ki si prizadevajo, da njihovi kultni izdelki postanejo nepogrešljivi tako v športu kot tudi kulturi, so sestavili čevelj, ki predstavlja pravo tekaško revolucijo, saj je sestavljen iz številnih drznih izboljšav predhodnih modelov.

Ustvarjalci nemškega giganta adidas vse do danes nikakor niso našli odgovora na vprašanja, ki zadevajo zavorno silo. Raziskali so pet milijonov različnih mrežnih struktur, uporabili najsodobnejše 3D-tiskanje, do potankosti proučili zakone gibanja, nato pa je sledil preboj in ustvarili so prihodnost teka – tekaški copat adidas 4DFWD.

Tekaški copat navdušuje predvsem z vmesnim podplatom, ki pri vsakem koraku zmanjša zaviralno silo in pretvori energijo pritiska v gibanje naprej, kar zagotavlja gladek prehod v naslednji korak. Konstrukcija zgornjega dela zaradi mehkosti spominja na nogavico in skupaj z lahkotnostjo čevlja ustvarja možnost optimalne vzdržljivosti in zmogljivosti. Tekač tako z vsakim korakom fizično in psihično napreduje in osvaja večje razdalje kot kadarkoli prej.

Copat, izdelan iz recikliranih materialov, s consko podporo iz mrežice nudi tesno prilagajanje, podplat iz gume Continential pa zagotavlja dodaten oprijem, kar je idealno za nepredvidljivo jesensko vreme.

ADIDAS 4DFWD je vsem ljubiteljem teka na voljo v trgovinah adidas shop v Aleji, Cityparku ter v Celju in Mariboru.

Za zmogljivostne tekače, ki prisegajo na daljši tek

Za tekače, ki želijo svojo zmogljivost dvigniti na višjo raven, so še kako primerni ADIZERO ADIOS PRO 3.

Gre za vrhunski tekaški copat za dolge razdalje, od polmaratona do maratona, ki je narejen tako, da tekače popelje na naslednjo raven in podira rekorde. Z najkakovostnejšimi tehnologijami in novo zasnovo je popolna izbira za tiste, ki sanjajo o več kot "le" hitrem teku.

Leta 2020 je vrhunska kenijska tekačica Peres Jepchirchir v prvi izvedenki tekaških copat ADIZERO ADIOS PRO postavila svetovni rekord na razdalji 21,1 kilometra. Od takrat se je tekaški copat nenehno razvijal na podlagi povratnih informacij elitnih tekačev, rezultat pa je ADIZERO ADIOS PRO 3 – trenutno najhitrejši copat iz družine ADIZERO za dolge proge.

Vmesni podplat sestavljata dve plasti trpežne pene LightstrikePRO, ki zagotavlja blaženje ob vsakem stiku s podlago. Z optimiziranim sistemom, ki je vgrajen v srednji podplat, ADIZERO ADIOS PRO 3 tekačem zagotavlja povratek energije za podporo na daljših tekmah, od polovice do celotnega maratona.

Izjemno lahek copat tehta le 213 gramov. Nov lahek zgornji del je zasnovan tako, da je pripravljen na tekme in zagotavlja podporo športnikom tam, kjer jo najbolj potrebujejo. Zgornji del športnikom zagotavlja posebno podporo, zaključuje pa ga gumijast podplat Continental, ki ima dober oprijem in pomaga pri hitrem premagovanju ovinkov.

ADIZERO ADIOS PRO 3 je na voljo v trgovini adidas shop v nakupovalnem središču Citypark.

Dobra novica je, da lahko novembra vse nove adidasove izdelke kupite z 20-% popustom, ki vam ga prinaša članstvo v skupnosti adidas Runners. Še niste del skupnosti? Vsak se ji lahko pridruži brezplačno, ekipa, ki jo sestavljata dva kapetana in certificirani trenerji, pa nudi brezplačne treninge teka, joge in moči. Adidas Runnersi članom svetujejo pri prehrani, jih motivirajo in spodbujajo, da presegajo svoje zmožnosti ter dosegajo osebne cilje.

