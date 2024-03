Decathlonov naslednji korak

Decathlon, vodilna svetovna blagovna znamka na področju športne opreme, razkriva svoje novo vodilo: "Move People Through the Wonders of Sport" in svojo strategijo, ki stoji za to drzno ambicijo. Njen cilj je, da inovativne in trajnostne prednosti športa omogoči prav vsakomur. Kot del svoje preobrazbe Decathlon predstavlja tudi prenovljeni videz svoje blagovne znamke. To sedaj sestavlja dinamična oblika, usmerjena v prihodnost in nov logotip – Orbita.

Od začetka svoje poti leta 1976 je Decathlon vedno verjel v ključno vlogo športa pri pomoči družbi, da postane bolj zdrava in srečnejša. In danes ljudje šport potrebujejo bolj kot kadarkoli prej.

Ob samem začetku svoje preobrazbe je Decathlon ustvaril projekt North Star – dolgoročno ambicijo za pospešitev svojega poslanstva v dobro družbe in planeta. S projektom pa se je rodil tudi nov namen podjetja: Move People Through the Wonders of Sport.

Skladno s tem je Decathlon sprejel ambiciozno globalno strategijo, ki vključuje izboljšano uporabniško izkušnjo, močno zavezanost trajnostnemu poslovanju in celovito modernizacijo podjetja. Jedro uporabniške izkušnje pa je prenovljena blagovna znamka, predstavljena danes.

Barbara Martin-Coppola, generalna izvršna direktorica Decathlona, je povedala: "Današnji dan je prav poseben trenutek tako v zgodovini Decathlona kot tudi za njegovo prihodnost. Zdaj, bolj kot kadarkoli prej, svet potrebuje šport. Šport ima namreč moč združevanja. Izboljša tako naše fizično kot tudi duševno zdravje. V Decathlonu želimo imeti večji pozitiven vpliv na ljudi, družbo in planet ter slediti svojemu namenu: "Move People Through the Wonders of Sport". Ponosna sem, da lahko projekt North Star – našo vodilno luč in ambicijo – skupaj s soigralci vsak dan bolj približam resničnosti. Enostavno neverjetno je bilo opazovati, kako se je naša raznolika skupnost združila, da bi skupaj proslavili tisto, kar nas loči od ostalih: dejstvo, da omogočamo vsem, da se s športom ukvarjajo pod svojimi pogoji. Prepričana sem, da bo naša ambiciozna strategija, ki bo razvijala naš način poslovanja, zagotovila uveljavitev Decathlona kot edinstvene in zaupanja vredne športne znamke."

NOVA IDENTITETA BLAGOVNE ZNAMKE IN PORTFELJ

Decathlonova osupljiva nova identiteta odraža ambicije blagovne znamke, hkrati pa slavi njeno preteklost. Skupaj z dinamično modro barvo zdaj pozdravlja tudi novo ikono znamke – Orbito. Ta predstavlja tako gibanje in ambicijo za doseganje novih ciljev, kot tudi krožnosti, ki je v samem osrčju Decathlonovega trajnostnega poslovnega modela. Decathlon je dosegel polni potencial svoje blagovne znamke v želji, da šport omogoči vsem, prek novega in poenostavljenega portfelja znamke z 9 specializiranimi lastnimi blagovnimi znamkami: Quechua (pohodništvo), Tribord (vodni/vetrni športi), Rockrider (gorsko kolesarjenje), Domyos (fitnes), Kuikma (športi z loparji), Kipsta (ekipni športi), Caperlan (ribolov), Btwin (urbani transport in mobilnost) in Inesis (preciznostni športi), ter tudi 4 strokovnimi znamkami: Van Rysel, Simond, Kiprun in Solognac.

POSLOVNI MODEL, KI TEMELJI NA TRAJNOSTI

Vse dobro, kar lahko šport naredi za življenje ljudi in družbe, pa ne sme biti v škodo planeta.

Decathlon si prizadeva biti gonilna sila drugačne miselnosti, zato se je zavezal, da do leta 2050, postane "Net Zero".

Foto: Decathlon

DECATHLONOVI cilji za dekarbonizacijo so (obseg 1, 2 in 3): 20-odstotno zmanjšanje absolutnih CO2 emisij v letu 2026.

42-odstotno zmanjšanje absolutnih CO2 emisij v letu 2030 in "Net Zero" do leta 2050.

Decathlon je močno zavezan doseganju svojih ambicij – v letu 2023 je tako že drugo leto zapored uspešno ločil svojo rast in CO2 emisije.

Decathlon sodeluje z dobavitelji in partnerji, saj stremi k trajnosti v celotni dobavni verigi. S takšnim pristopom komunicira z dobavitelji pri uvajanju procesov dekarbonizacije. Ti utirajo pot novim poslovnim modelom, ki temeljijo na krožnem poslovanju in podaljševanju življenjskega cikla izdelkov.

To pomeni tudi, da Decathlon celotni paleti svojih izdelkov podaljšuje življenjsko dobo in uporabnikom omogoča ponovno uporabo, popravilo in reciklažo rabljenih izdelkov.

NOVA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA, KI JO OBLIKUJE DIGITALNA MISELNOST

Decathlon izkorišča moč digitalnih tehnologij z globalno prenovo spletnih platform, da uporabnikom zagotovi brezhibno nakupovalno izkušnjo – kjerkoli in kadarkoli.

Digitalna dobavna veriga je bila ponovno začrtana s pomočjo najboljših orodij in algoritmov umetne inteligence. Omogoča natančno napovedovanje, izbiro ponudbe in parametre zaloge. To je že privedlo do znatnega zmanjšanja zaloge in številnih izboljšav, vključno z zmanjšanjem stroškov prevoza, ogljičnega odtisa ter dobavnih rokov.

Decathlon se v ospredje prebija z novimi načini vključevanja svojih uporabnikov v izjemno nakupovalno izkušnjo, vključno s 3D aplikacijo na Apple Vision Pro, ki je trenutno na voljo v ZDA.

V prihodnjih mesecih bo več kot 1.700 trgovin po vsem svetu dobilo povsem novo preobleko. Strankam bodo ponujale intuitivno navigacijo, večjo prepoznavnost izdelkov, privlačne fizične in digitalne zaslone ter estetsko prijetno vzdušje.

INOVACIJE TVORIJO OSRČJE SPECIALIZIRANE ŠPORTNE ZNAMKE

Vsak dan več kot 850 inženirjev in 400 oblikovalcev izumlja, ustvarja, oblikuje ter preizkuša nove materiale in izdelke. Rezultat je niz revolucionarnih športnih rešitev, ki temelji na 900 patentih.

Organizacijo Decathlona oblikuje prav ta kultura in vključuje strokovne ekipe, kot so: Booster Innovation – podpora lokalnim ekipam, Sports Lab – preučevanje športa in dinamike človeškega telesa, AddLab – center za 3D prototipe in Advanced Design – oblikovanje športnih in prihodnjih izkušenj.

SKUPEN POGLED V PRIHODNOST

Decathlon želi postati ena najbolj vključujočih organizacij na svetu.

V letu 2023 je Decathlonova izvršna ekipa prvič v svoji zgodovini dosegla pariteto, podjetje pa se je zavezalo, da do leta 2026 opravi meritve na področju enakosti, vključevanja in pripadnosti, se tem področjem še dodatno posveti in tako zastavi nov globalni standard.

Decathlon prav tako gradi in krepi skupnosti žensk na vodilnih položajih in podobne pobude, sodeluje pa tudi z zunanjimi partnerji in strokovnjaki na področjih DEI. Leta 2023 je Decathlon prejel več industrijskih priznanj, vključno z 10. mestom v Forbesovi kategoriji maloprodaje in veleprodaje za "Najboljšega delodajalca za ženske" na svetu.

O DECATHLONU Decathlon je globalna specializirana športna blagovna znamka za začetnike in vrhunske športnike. Je tudi inovativni proizvajalec športne opreme za vse ravni uporabe. Z več kot 100.000 zaposlenimi in 1.700 trgovinami po celem svetu Decathlon sledi isti ambiciji, na kateri so zaposleni delali že leta 1976: Move people through the wonders of sport. Cilj je ljudem pomagati, da postanejo bolj zdravi in zadovoljni v trajnostni prihodnosti.

