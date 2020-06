Osem stvari o supanju, ki te bodo navdušile

Oglasno sporočilo

Supanje oziroma sup (Stand Up Paddleboarding) je najbolj vroč vodni šport, ki je kot nevihta zajel ves svet. Navdušil je vse ljubitelje poletja in jim predstavil še eno alternativo za kratkočasenje na morju, rekah ali jezerih.

Deska za supanje je pravzaprav odličen pripomoček za vse tiste, ki ste manj osredotočeni na akcijo in adrenalinske športne napore ter svoje poletne dni raje preživljate v sproščenem okolju in v prijetni družbi. Če pred začetkom poletne sezone razmišljate o nakupu supa, vas bodo spodaj omenjene prednosti napotile v trgovino že danes, saj gre za aktivnost, ki je primerna za vso družino, tudi za vaše hišne ljubljenčke, razigrana športna druženja ali pa samostojno sproščujočo vožnjo po bližnji reki.

Kdo pravi, da za supanje potrebujete morje?

1. Supanje je pravzaprav starodavno!

Čeprav je sup obnorel svet šele v zadnjem desetletju, njegov obstoj sega daleč v zgodovino človeštva. Uporabljali so ga v starodavnem Egiptu za vožnjo po reki Nil, v Peruju pa so že 3.000 let nazaj izdelovali supe iz trsja ter jih uporabljali za ribolov, razširjen pa je bil tudi ob afriški obali.

Supanje kot ga poznamo danes, se je razvilo v štiridesetih letih prejšnjega stoletja na Havajih, kjer je deskar Duke Kahanamoku začetnike deskanja poučeval s pomočjo uporabe vesla. Da bi lažje spremljal svoje učence, je pogosto stal in uporabljal veslo za krmarjenje med njimi.

Začetki supanja kot ga poznamo danes, segajo na Havaje v leto 1940.

2. Supanje na 101 način

Predvidevamo, da je supanje tako zelo popularno prav zaradi raznovrstnosti tovrstnega športa. Na supu lahko deskamo na velikih valovih ali pa sproščujoče krmarimo po mirnih vodah. Je tudi odličen način za raziskovanje novih krajev, zato veliko sodobnih turističnih agencij ponuja raziskovanje okolice na ta način. Za tiste najbolj fleksibilne je sup odlična zamenjava za joga podlogo, saj spremljamo vedno večji porast izvajanja joge na vodi.

3. Primerno za vse generacije

Supanje ne zahteva izjemne telesne pripravljenosti ali vitalnosti, začne lahko prav vsak ter na ta način tudi izboljša svojo telesno pripravljenost. Starostne omejitve ni, saj je supanje izvrstna vadba za starejše ter za ohranjanje njihovega dobrega počutja. Na sup desko lahko postavite tudi najmlajše ter jih tako seznanite z vodo, kar preprečuje morebiten razvoj nelagodja oziroma strahu pred vodo.

Supanje je izjemno priljubljen šport za starejše.

4. Vadba za celo telo

Supanje je vadba za celo telo in čeprav na videz deluje precej umirjeno, pri tovrstni aktivnosti sodelujejo vse mišice telesa. Noge podpirajo vso težo telesa – roke, hrbet in ramena se uporabljajo pri veslanju, hrbtne in trebušne mišice pa ohranjajo vaše ravnovesje.

Ker gre za zelo sproščeno vadbo, obstaja zelo majhna verjetnost, da bi se pri vadbi poškodovali. Ravno nasprotno, sup je odlična rehabilitacija za vse tiste, ki okrevajo zaradi različnih poškodb ter želijo ponovno utrditi telo. Obenem vadba na sup deski izboljša splošno vzdržljivost in kondicijo ter velja za eno najbolj trendovskih kardio vadb.

5. Vpliva na izboljšanje ravnotežja in drže

Na sup deski boste izpopolnili ravnotežje, kot nikjer drugje. Za pokončno držo sta potrebna trdnost in stabilnost telesa, vaš glavni cilj pa je ostati na deski (torej se ne prevrniti), zato boste ob vsakem supanju začutili večjo harmonijo gibanja. Obenem boste popravili telesno držo, kar boste lahko opazili tudi v sedečem položaju.

6. Izboljša vaše srčno-žilno zdravje

Sup izboljšuje zdravje srca in ožilja – stoječe deskanje je podobno teku, aerobiki in različnim drugim kardio vadbam, ki ohranjajo vaše srce v dobrem stanju ter zmanjšujejo tveganje za srčni napad in srčno kap.

Pomaga vam tudi pri izgubi odvečnih kilogramov, saj lahko v eni uri intenzivnega veslanja porabite 735 kalorij. V eni uri umirjenega veslanja pa lahko porabite do 430 kalorij, kar je dvakrat več od kalorij, ki bi jih porabili pri intenzivnem sprehodu.

7. Meditacija v naravi

Največja korist supanja je njegova meditativna moč. Osredotočenost, ki jo usmerimo v držanje ravnotežja ter veslanje, nas ohranja v trenutku in nam prepreči, da bi naše misli odplavale drugam. Uči nas, kako ostati prisotni. Pozorni postanemo na svoj dih, držo, ravnotežje in usklajenost mišic in gibanja. Čudovita narava, ki nas obkroža, nam dovoli popolno sprostitev in prežene marsikatero negativno misel. Dovoli nam, da se vrnemo k svojemu bistvu ter poslušamo zvoke narave. Številni ljudje želijo meditirati, vendar jim je sedenje pri miru mučno. Za nekatere je supanje po mirnih vodah primernejše kot pa sedenje v tišini v zaprtem prostoru.

8. Naveličani zgolj supanja? Preizkusite kombinacijo aktivnosti

Če vas meditacija ne zanima in vas mirno veslanje na vodi po svoje dolgočasi, potem raje preizkusite kombinacijo aktivnosti, katere lahko izvajate na supu, npr. ribarjenje, potapljanje, izlet po zalivu ali pa celo sup dirko s prijatelji. Vključite lahko celo svoje hišne ljubljenčke ter jih peljete na malo drugačen sprehod!

Če vas mirno supanje dolgačasi, organizirajte zabavno dirko s prijatelji.

Supanje ima torej ogromno prednosti in zabavnih koristi. Dovolite si preizkusiti nekaj novega in izberite šport izven vaše cone udobja, ki pa je obenem izredno varen in koristen vašemu zdravju.

Veliko izbiro supov nudijo Hervisova prodajna mesta, kjer lahko najdete več kot 30 modelov napihljivih supov priznanih blagovnih znamk Aquatone, Aztron in Aquamarina.

