Vukelić pomahal v slovo Taboru

Iz nogometnega prvoligaša CB24 Tabor Sežana so sporočili, da so sporazumno prekinili pogodbo z Markom Vukelićem. 28-letni Primorec se je klubu iz Sežane pridružil julija 2016, za rdeče-črne pa odigral 93 tekem in dosegel sedem zadetkov. V tej sezoni je zbral le en nastop v prvi ligi, pa še tega v sodnikovem podaljšku.

"Zahvalil bi sem vsem tistim, ki so mi v tem dolgem obdobju v klubu stali ob strani in me podpirali. V spominu bom ohranjal vse lepe trenutke, ki jih ni bilo malo, zadnje obdobje pa skušal čim prej pozabiti. Klubu v prihodnosti želim vso srečo ter čim več pravilnih odločitev," je za klubsko spletno stran ob slovesu dejal Marko Vukelić.

"Marko, zahvaljujemo se ti za ves doprinos ekipi in ti želimo vso srečo na nadaljnji življenjski in športni poti," so nekdanjemu nogometašu Kopra sporočili v sežanskem prvoligašu.