V Sežani pristal nogometaš slovitega priimka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O tem se je šušljalo že nekaj časa, danes je postalo tudi uradno. Slovenski nogometni prvoligaš Tabor iz Sežane se je okrepil z Mathiasom Pogbajem, ščepec manj uspešnim nogometašem od svojega slovitega brata, zvezdnika Manchester Uniteda in svetovnega prvaka s Francijo Paula Pogbaja.

Pri Taboru so na Facebooku potrdili, da so podpisali pogodbo s 30-letnim vezistom Mathiasom Pogbajem, ki je bil od prvega januarja brez kluba. Nazadnje je igral za Murcio v četrti španski ligi, seznam klubov, za katere je nastopal, pa je zelo dolg. Igral bo že v osmi različni ligi po Španiji (Manchego, Lorca, Racing Murcia), Franciji (Quimper, Tours), Walesu (Wrexham), Angliji (Crewe Alexandra, Crawley Town), Italiji (Pescara), Škotski (Partick Thistle) in Nizozemski (Sparta Rotterdam).

Bratje Pogba v družbi mame po finalu svetovnega prvenstva leta 2018 v Rusiji. Foto: Reuters

Trije bratje Pogba so sicer vsi nogometaši, Mathiasov dvojček Florentin je član francoskega Sochauxa, z naskokom najuspešnejši pa je seveda tri leta mlajši Paul Pogba, strelec enega izmed štirih golov za Francijo v finalu svetovnega prvenstva proti Hrvaški s 4:2, ki od leta 2016, ko so na Old Traffordu zanj Juventusu odšteli kar 105 milijonov evrov, igra za Manchester United.

Sežanski Tabor trenutno na sedmem mestu prvenstvene lestvice v Prvi ligi Telekom Slovenije, v drugi del sezone pa ni vstopil najbolje. Na prvih treh tekmah je osvojil le dve točki. V naslednjem krogu ga v nedeljo čaka gostovanje pri Domžalah.