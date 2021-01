Sežančani presenetljivo prekinili sodelovanje s Hrvatoma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mario Babić in Mario Zebić nista več člana Tabora

Iz slovenskega nogometnega prvoligaša Tabora iz Sežane so pred začetkom priprav na drugi del sezone sporočili, da so prekinili sodelovanje s hrvaškima nogometašema Mariem Zebićem in Mariem Babićem.