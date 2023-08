Potres v Domžalah, Rožman in Ibričić na izhodnih vratih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nogometnem klubu Domžale po neprepričljivem vstopu v sezono diši po ogromnih spremembah. Dvakratne državne prvake bi lahko zapustila trener Simon Rožman in športni direktor Senijad Ibričić. Za rumeno zasedbo, ki je prejšnji mesec nepričakovano hitro izpadla iz Evrope proti tekmecu z Malte, ne bo več igral napadalec Franko Kovaćević, saj se seli v Nemčijo.

Po poročanju bosanskega portala Klix.ba se bosta Simon Rožman in Senijad Ibričić, ki sta donedavno tesno sodelovala pri Domžalah, preselila v glavno mesto Bosne in Hercegovino. Mladi slovenski strateg naj bi postal prvi trener Sarajeva, nekdanji reprezentant BiH pa naj bi pri klubu, ki nastopa na olimpijskem stadionu Koševo in je podobno kot Domžale izpadel iz Evrope že na začetku sezone, skrbel za kadrovsko politiko.

Senijad Ibričić kot nekdanji reprezentant BiH v svoji domovini uživa veliko priljubljenost. Foto: AP / Guliverimage

Rožman že ima izkušnje z delom v tujini. Pred leti je prevzel odgovoren položaj pri hrvaški Rijeki in jo popeljal do pokalnega naslova ter nastopa v skupinskem delu lige Europa. V igri za novega trenerja Sarajeva je bil tudi Ante Šimundža, a nekdanji trener Ludogorca, Mure in Maribora ni našel skupnega jezika z vodstvom kluba.

Po poročanju Klixa bodo tako Rožmana kot Ibričića uradno predstavili kot novega trenerja in športnega direktorja Sarajeva ob 18. uri.

Več sledi ...