Aluminij podaljšal krizo Krškega #video

Krško : Aluminij 1:3 (0:1)



Stadion Matije Gubca, sodniki: Šmajc (Predoslje), Žunič (Kranj), Kordež (Maribor).



Strelci: 0:1 Kidrič (10.), 1:1 Vukušić (68.), 1:2 Tahiraj (79.), 1:3 Grgič (90.).



Krško: Zalokar, Hing-Glover (od 82. Kulintš), Brekalo, Ejup, Štefulj, Srečković (od 47. Ristovski), Ogrinec, Kovačič (od 78. Kordić), Perić, Vukušić, Volaš.



Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Martinović, Kontek, Gliha, Petrović, Horvat (od 93. Marinšek), Muminović, Tahiraj (od 87. Grgič), Kidrič, Maloku (od 70. Leko).



Rumeni kartoni: Hing-Glover, Brekalo, Kovačič, Ejup; Muminović, Tahiraj

Rdeč karton: /.

Ekipa iz Krškega v prvem polčasu sploh ni streljala na gol tekmeca, precej bolj podjetni so bili igralci Aluminija. Pod prva dva strela se je podpisal Francesco Tahiraj, v 10. minuti pa so Kidričani povedli. Elvir Maloku je z leve strani podal v sredino krškega kazenskega prostora, ob enem od branilcev pa je bil dovolj spreten Rok Kidrič, da je dosegel peti prvenstveni gol.

Zadetek Roka Kidriča:

Isti igralec je dvakrat nevarno streljal v 32. minuti, a izida ni spremenil.

V 54. minuti se je z obrambo izkazal Luka Janžekovič, ko je po podaji iz kota streljal Vukušić, vratar Aluminija pa je navkljub gneči v kazenskem prostoru dobro branil.

Krško je vse več stavilo na napad, kar je obrodilo sadove v 68. minuti. Dalibor Volaš je v kazenskem prostoru zadržal žogo, jo podal vtekajočemu Milanu Ristovskemu, ki je podal na levo stran gola, žogo pa je vanj potisnil Vukušić.

Zadetek Anteja Vukušića:

Vukušić je bil nevaren v 77. minuti, ko je prišel do strela z roba kazenskega prostora, meril po tleh in za malo zgrešil cilj.

V 79. minuti je Tahiraj izkoristil napako Macaria Hing-Gloverja, mu ukradel žogo in matiral Marka Zalokarja. Tahiraj bi minuto kasneje lahko zadel še enkrat, po napaki domače obrambe je prišel do novega strela, tokrat je bil Zalokar na mestu.

Tahiraj je v 87. minuti moral na klop zaradi poškodbe, zamenjal ga je Damir Grgič, ki je dve minuti kasneje neoviran po podaji Erika Glihe s prostega strela zadel za končnih 3:1.

Krčani bodo naslednjič igrali po reprezentančnem odmoru 24. novembra, čaka jih gostovanje v Mariboru. Kidričani bodo naslednji dan gostovali v Gorici.

Konec tekme v Krškem. Aluminij se je z zmago s 3:1 na lestvici povzdignil na šesto mesto, Krško ostaja prikovano na dno.

82. minuta: Francesco Tahiraj, ki je v tej sezoni dosegel že pet zadetkov, je bil znova blizu zadetku, a se je izkazal domači vratar.

54. minuta: bilo je vroče v kazenskem prostoru Aluminija. Ante Vukušić je streljal na vrata, a je obrambna vrsta Kidričanov blokirala udarec. Ostaja 1:0 za izbrance Oliverja Bogatinova.

Začetek drugega polčasa. Pri gostiteljih je Milan Ristovski na igrišču zamenjal Nenada Srečkovića.

Konec prvega polčasa. Kidričani po prvem delu vodijo z 1:0.

45. minuta: Krčani so imeli v sodnikovem podaljšku na voljo prosti strel, a je Dalibor Volaš zadel živi zid, tako da je priložnost za izenačenje padla v vodo.

32. minuta: Strelcu prvega zadetka Roku Kidriču se je ponudila lepa priložnost za podvojitev vodstva, a je vratar Krškega Marko Zalokar dobil dvoboj ena na ena.

30. minuta: na štadionu Matije Gubca so nevarnejši gostje. O tem priča tudi statistika. Gostitelji še brez strela v okvir vrat.

Začetek tekme. Krčani v svojih vrstah pogrešajo najboljšega strelca Marca da Silvo. Francoz portugalskih korenin počiva zaradi kazni.

Ob 18. uri se bosta v zadnji tekmi 16. kroga pomerila Krško in Aluminij. Vas zanima, kakšni začetni postavi sta izbrala Alen Šćulac in Oliver Bogatinov? Dvoboj si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2.

Zadnji krog pred reprezentančnim premorom bosta sklenila Krško in Aluminij. Posavci mrzlično iščejo pot do odrešilnih točk v boju za obstanek, Kidričanom pa gre v tej sezoni nekoliko bolje. V pokalu so se prav prek Krčanov uvrstili med štiri najboljše, v prvenstvu pa so padli v rezultatsko krizo in morali zapustiti zgornjo polovico razpredelnice. Na zadnjih štirih tekmah so osvojili le točko.