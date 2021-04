Oražem se boji, da ne bo ostalo le pri 11 dneh #video

Prisilna prekinitev Prve lige Telekom Slovenije, ki bo morala od prvega do 11. aprila pozabiti na tekme in skupinsko vadbo, je spravila klube v slabo voljo. Športni direktor Domžal Matej Oražem ne skriva začudenja. "Prav nobenega razloga ni, zakaj se prva liga ne bi mogla nadaljevati," je razočaran nad vladnim ukrepom, po katerem so si klubi in športniki še bolj enotni v mnenju, da slovenski šport potrebuje specializirano ministrstvo za šport.

Zgodba se ponavlja. Lani se je dogajanje v Prvi ligi Telekom Slovenije zaradi epidemije novega koronavirusa prekinilo osmega marca. Do takrat so klubi odigrali 26 krogov, z dvoboji pa nadaljevali šele čez 90 dni. Po dobrem letu se zgodba ponavlja, novo zaprtje je prekinilo prvenstvo po 27 krogih, ravno pred zadnjo četrtino sezone. Po predvidenem načrtu naj bi se nadaljevalo po 11. aprilu, a nogometni delavci ne skrivajo pomislekov.

"Iskreno se bojim, da teh 11 dni ne bo samo 11 dni. To je izjemno zaskrbljujoče. Če bi te obljube držale, bi se lahko po 11 dneh vsi vrnili na treninge. Športniki smo se potem v končni fazi tudi pripravljeni za to zadevo ponovno žrtvovati," sporoča Matej Oražem, športni direktor Domžal, četrtouvrščenega kluba Prve lige Telekom Slovenije, ki bi moral jutri odigrati dvoboj z Bravom, a bo zelenica v Športnem parku ob Kamniški Bistrici samevala.

Brez skupinske vadbe? To nima nobenega smisla.

Športni direktor Matej Oražem ni najbolj prepričan, ali se bo prvoligaško tekmovanje lahko nadaljevalo po 11. aprilu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ko so klubi izvedeli za prekinitev sezone, so bili ogorčeni, a jih je prek Twitterja mirila ministrica dr. Simona Kustec. Zapisala je, kako za profesionalne športnike ni nobenih novih omejitev. Ostalo je le pri čivku in nespremenjeni odredbi. "Prihaja do nejasnosti z vidika urnikov, kdaj so tekme, ali so sploh tekme, ali lahko treniramo ali ne. To pomeni, da se sistem povsem poruši," je za Planet TV pojasnil Oražem.

Predsedniki petih kolektivnih panožnih športih zvez, med njimi tudi Nogometne zveze Slovenije (NZS), so na vlado in pristojno ministrstvo poslale apel za spremembo odloka, a ni naletel na plodna tla. Prepovedana je tudi skupinska vadba, kar povzroča klubom še dodatne preglavice. "Vsekakor bi bilo boljše, če bi nam pustiti trenirati. To nima nobenega smisla. Smo v nekem ritmu, sistemu, ki je dobro funkcioniral," Oražem težko sprejema trenutne ukrepe, ki so onemogočili nadaljevanje nogometnega dogajanja v Sloveniji.

O tem so pred dnevi s skupnim sporočilom za javnost spregovorili tudi trije vodilni klubi Olimpija, Maribor in Mura. Menijo, da odločitev s strani pristojnih organov izkazuje nepremišljenost ali kot že zapisano, nepoznavanje trenutnih razmer v športu.

Slovenija kot edina v nogometni Evropi

Prvoligaški nogomet se bo po reprezentančnem premoru konec tedna nadaljeval v 52 od 55 državic Uefe. Slovenija bo kot edina ustavila tekmovanje, Norveška in Malta pa s prvenstvom sploh še nista začeli. "Igrali smo celo jesen, ves čas prejšnjega zaprtja. Nismo bili žarišča okužb, prav tako se za vsako tekmo redno testiramo. Prav nobenega razloga ni, zakaj se profesionalni del ne bi mogel nadaljevati," Oražem ne skriva razočaranja.

Kdaj bosta Domžale in Bravo odigrala prestavljeno tekmo 27. kroga? Foto: Grega Valančič/Sportida

Skupaj s somišljeniki, ki jih v športnih krogih ne manjka, je upal, da bodo argumenti vplivali na spremembo odloka. To se ni zgodilo, zato klubi in športniki vedno bolj izpostavljajo misel, da slovenski šport potrebuje specializirano ministrstvo za šport.