Nogomet v Krškem med dvema ognjema

V nevarnosti je obstoj ene najbolj uspešnih nogometnih šol v državi, ki razvija in vzgaja 400 otrok. Foto: Nogometna šola NK Krško

Potem ko je vodstvo Nogometnega kluba Krško v sredo poudarilo, da klub ni v finančnih težavah, so se danes na to odzvali pri Nogometni šoli NK Krško in dejali, da vodstvo kluba zanima zgolj članska ekipa in da je ta finančno izčrpala klub. Kot je poročala Ekipa SN, dolg kluba sicer znaša kar okoli 700 tisoč evrov.

"V zadnjih dneh je v medijih zakrožilo precej neresnic o finančnem stanju NK Krško, ki jih širijo nekdanji funkcionar kluba in celo nekateri zaposleni v nogometni šoli NK Krško. Žal podobne aktivnosti predvsem škodijo ugledu in tradiciji kluba," so včeraj zapisali pri NK Krško.

"V vodstvu NK Krško odprta vprašanja rešujemo s pogovorom in z organi kluba, zato smo za 25. januar sklicali vrhovni organ kluba, zbor članov - skupščino. NK Krško bo prav tako pregledno predstavil dejansko stanje v klubu ter nedavne dogodke znotraj kluba našim navijačem in širši javnosti," so sklenili.

Ni potrebovala niti enega evra finančne pomoči

NK Krško je jesenski del Prve lige Telekom Slovenije končal na zadnjem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida Danes pa so predstavniki tamkajšnje nogometne šole poudarili, da je v nevarnosti obstoj "ene najbolj uspešnih nogometnih šol v državi, ki razvija in vzgaja 400 otrok".

Pojasnjujejo, da šola, ki od leta 2010 deluje kot samostojno in finančno samozadostno društvo z lastnim bančnim računom ter po njihovem posluje pozitivno, ne bo dopustila, da se njene finance enostransko prevzemajo za potrebe saniranja dolga in financiranje članskega nogometa.

Pojasnjujejo, da NK Krško za tekmovalno sezono 2019 ni predstavil sponzorja ter da je po koncu sodelovanja s prejšnjim v letu 2018 nastal dolg. "In nogometna šola je na prošnjo direktorja kluba Jožeta Slivška posodila del sredstev Uefe v podporo delovanju NK Krško. Za posojilo je bila podpisana pogodba in trenutno vodstvo ne spoštuje podpisanih pogodbenih obveznosti."

Pri tem dodajajo, da v obratni smeri nogometna šola od leta 2010 ni potrebovala niti enega evra finančne pomoči NK Krško, v letu 2017 so odhodki šole znašali 165 tisoč evrov, vsa potrebna sredstva pa si je zagotovila sama.

Blažinčič: Kadrovanje je zgrešeno

Nekdanji predsednik Boštjan Blažinčič meni, da zdajšnja uprava ni kos nalogi. Foto: Vid Ponikvar Šola tako noče, da bi se dolg kluba zmanjševal na račun šole. To podpira tudi nekdanji predsednik Boštjan Blažinčič, ki meni, da trenutna uprava na čelu s predsednikom Zoranom Omerzujem ni kos nalogi.

"Način, s katerim od leta 2017 vodi klub, krški nogomet najbrž pelje v četrto ligo. Če imaš takšen dolg, nekaj ne more biti v redu. Po mojem mnenju je tudi kadrovanje zgrešeno, igralci pa za drobiž, brez pravih odškodnin zapuščajo klub," je za Ekipo dejal Blažinčič.

Med šolo in klubom je sicer dokončno zavrelo zaradi Uefinega denarja. "Nogometna šola je leta 2017 prejela 35 tisoč evrov, zaradi uspeha Maribora v ligi prvakov pa je v letu 2018 ta znesek zrasel na 207 tisoč evrov. Prvo polovico tega zneska je NZS že nakazal, drugo polovico ga bo, če mu bodo porabniki (klubi in nogometne šole) dokazali porabo tega denarja izključno za potrebe delovanja mladinskih šol, nakazal julija," pišejo pri nogometni šoli.

Sklenejo pa, "da klub ne skriva podatka, da ta denar, namenjen izključno za razvoj in vzgojo posavskih otrok, potrebuje za pokrivanje lastnega dolga, nastalega z naslova nerazumskega investiranja v članski nogomet".