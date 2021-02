Nadaljevanje celjske agonije, prvaki so doživeli četrti domač poraz v nizu

Nogometaši Celja so v 24. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti CB24 Taboru Sežani z 0:3 (0:1). Nogometaši Celja so doživeli četrti prvenstveni poraz v nizu na svojem stadionu.

Državni prvaki kljub menjavi trenerja ne najdejo poti iz rezultatske krize. Po preblisku in zmagi v Mariboru so danes doživeli še četrti poraz v spomladanskem delu in so na osmem mestu, prednje se je prebil današnji tekmec, ki je na šesti spomladanski tekmi vendarle vpisal novo zmago, sploh prvo v sezoni na gostovanjih.

Celjani so podjetneje začeli tekmo, prišli nekajkrat v kazenski prostor gostov, a niso posebej ogrozili Jana Koprivca v vratih Tabora. Kraševci so pozneje vzpostavili ravnotežje, v 33. minuti pa je bilo dotlej še najbolj nevarno pred enimi ali drugimi vrati, ko se je žoga kotalila pred vrati Celja, Dinu Stančiču, samemu pred Matjažem Rozmanom, pa ni uspelo do nje.

V 34. minuti je spet poskusil Stančič, udaril je z roba kazenskega prostora, a le za malenkost zgrešil levi zgornji kot vrat vratarja Celja. Zadetek gostov je bil tako vse bližje, v 35. minuti pa so ga ti tudi dosegli, ko je s 14 metrov zadel Leon Sever.

Štiri minute pozneje so imeli izbranci Igorja Božiča novo veliko priložnost, a je Rozman v zadnjem trenutku malo pred golovo črto izbil žogo pred "pritiskajočim" Stančičem. V 41. minuti je na drugi strani poskusil Amadej Brecl, a Koprivec ni imel prav nikakršnih težav.

Foto: Vid Ponikvar

Le nekaj sekund po začetku drugega polčasa je Tabor podvojil prednost, ko je na robu kazenskega prostora žogo sprejel Fahd Ndzengue, prišel sam pred Rozmana in ga ugnal za 2:0. Nekaj trenutkov pozneje so domači zaostajali že z 0:3, potem ko je Dušan Stojinović nespretno v lastno mrežo pospravil žogo po Ndzenguejevi podaji pred vrata.

Nevarno je bilo tudi v 54. minuti, ko je pred vrati z glavo poskusil Hristos Rovas, a je žoga zletela čez prečko. Jiri Jarošik na celjski klopi je skušal z menjavami rešiti, kar se je še rešiti dalo, toda v 65. minuti bi Rovas po protinapadu lahko še povišal prednost gostov, a spet zgrešil cilj.

Sežanci so v 79. minuti ostali z igralcem manj, potem ko je Mihael Briški dobil drugi rumeni karton, toda napadalno precej anemičnim Celjanom ni uspelo unovčiti niti številčne prednosti.

Celje bo v 25. krogu prihodnjo nedeljo gostovalo v Ljubljani pri Olimpiji, Tabor pa bo gostil Bravo.

Celje : Tabor 0:3 (0:1)

Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič.



Strelci: 0:1 Sever (35.), 0:2 Ndzengue (46.), 0:3 Stojinović (49., avtogol).



Celje: Rozman, Brecl, Ćalušić, Zaletel (od 63. Martis), Stojinović, Rorič, Vrbanec (od 70. Benedičič), Kuzmanović, Dangubić (od 63. Sokler), Kerin (od 46. Novak), Božić (od 70. Kljun).

Tabor: Koprivec, Ristić, Nemanič, Briški, Doukoure Grobry (od 82. Ovsenek), Makoumbou (od 82. Krivičić), Mihaljević, Salkić, Sever (od 67. Tolić), Ndzengue (od 52. Rovas), Stančič (od 52. Djalo Aldair).



Rumeni kartoni: Novak, Rorič; Briški.

Rdeči karton: Briški (79.)

