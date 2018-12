Mura še tretjič ostala brez zmage proti Kranjčanom

Dvoboj Sobočanov, ki so igrali brez Žige Kousa, in Kranjčanov, ki so pogrešali Momirja Bojića, ni postregel z zadetki. Tako črno-beli še vedno čakajo kranjski "skalp" v tej sezoni, na prvih dveh medsebojnih tekmah sta se ekipi najprej razšli z remijem v Fazaneriji, nato pa so Gorenjci Prekmurce doma premagali s 3:0. Mura bo prezimila na šestem mestu, Triglav pa je s točko zapustil dno lestvice in se na zimski premor odpravlja s predzadnjega mesta.

Prvi polčas v Prekmurju je ponudil enakovredno igro tekmecev, ki sta imela po eno lepo priložnost. Mura je zagrozila v 13. minuti, ki je Luka Šušnjara meril z glavo, a le malce premalo natančno, na drugi strani pa je bil najnevarnejši David Tijanić v 37. minuti, ko je povsem neoviran streljal z glavo iz bližine, a je Matko Obradović žogo odbil.

Murin vratar je posredoval tudi v šesti minuti po poskusu Toma Žurge, kranjski vratar Jalen Arko pa je imel nekaj dela v 12. minuti, potem ko je po kotu z glavo streljal Rok Sirk.

V 49. minuti je z roba kazenskega prostora streljal Tomi Horvat, toda Arko je znova posredoval brez večjih težav. Sledilo je obdobje brez velikih priložnosti, ki se je ob sicer borbeni predstavi obeh ekip vleklo vse do izdihljajev tekme.

Šele v 89. minuti je Mura prišla do lepe priložnosti, ko je Amadej Maroša v kazenskem prostoru prišel do strela, Tilen Mlakar pa mu je s posredovanjem preprečil veselje. V 90. minuti pa je čez gol iz ugodnega položaja z enajstih metrov sprožil še Sirk. Isti igralec je že globoko v sodniškem dodatku še enkrat poskusil z glavo, a prešibko streljal.

Mura : Triglav 0:0

Stadion Fazanerija, sodniki: Borošak (Spodnji Duplek), Kordež (Maribor) in Benc (Rače).



Mura: Obradović, Kouter, Bošković, Šturm, Kozar, Peričić (od 46. Karničnik), Lorbek, Šušnjara (od 83. Maroša), Maruško, Horvat (od 58. Čerimagić), Sirk.

Triglav: Arko, E. Kryeziu, Rogelj, Udovič, Kumer, Mlakar, Tiajnić, Elsner, Majcen, D. Kryeziu, Žurga.



Rumeni kartoni: Kozar, Karničnik, Čerimagić, ; Kumer, E. Kryeziu, Udovič, Arko.

Potek tekme v živo:

Konec tekme! Ekipi sta se razšli brez zmagovalca in tudi brez zadetkov. Muri tako še tretjič v tej sezoni ni uspelo premagati Triglava, ki je s to točko skočil z dna lestvice.



VIDEO: priložnost Amadeja Maroše





89. minuta: Mura bi kmalu prišla do zmagovitega gola. Poizkusil je rezervist Amadej Maroša, a so gostje blokirali njegov strel.



VIDEO: sporna situacija v kazenskem prostoru Triglava



72. minuta: zdaj je bilo razburljivo v kazenskem prostoru Triglava. Nogometaši Mure so zahtevali enajstmetrovko, saj naj bi eden od nogometašev Triglava igral z roko. Sodnik je odmahnil z roko.



52. minuta: zdaj je bil nevaren Triglav, spet je streljal David Tijanić, a se je tudi tokrat z obrambo izkazal vratar Mure Matko Obradović.



49. minuta: priložnost za Muro. Streljal je Tomi Horvat, a se je Jalen Arko izkazal z obrambo.



Začetek drugega polčasa! Mura lovi šesto domačo zmago pred domačimi navijači v prvenstvu v tej sezoni. Triglav desetič v tej sezoni igra v gosteh in upa na tretjo zmago.



Polčas! Za nami je ne najbolj razburljivih prvih 45 minut na zadnji letošnji tekmi v Fazaneriji, po katerih še čakamo na prvi gol. Upajmo, da bo v drugem delu igre bolj zanimivo.



VIDEO: priložnost Davida Tijanića:



37. minuta: največja priložnost na tekmi! V akciji je bil Triglav, in sicer David Tijanić, ki je z nekaj metrov prišel do strela z glavo, a meril naravnost v vratarja Mure Matka Obradovića.



30. minuta: precej nezanimiva tekma v Fazaneriji, kjer še vedno čakamo na prvi gol. Ga bomo dočakali?



13. minuta: nova priložnost za Muro, še lepša kot prejšnja. Do strela z glavo je prišel tokrat Luka Šušnjara in že premagal vratarja Triglava, a je potem žoga zletela mimo desne vratnice gostujočega gola.



12. minuta: prva priložnost. Po kot je do strela prišel Rok Sirk, ki je meril z glavo, a se je izkazal Jalen Arko v vratih gostov. Napadalec Mure je z desetimi goli trenutno sicer najboljši strelec lige skupaj z Rokom Kronavetrom in Andresom Vombergarjem. Z novim golom bi prezimil na vrhu lestvice strelcev.



Začetek tekme! Kdo bo boljši v Fazaneriji?



12.50: pred nami je tekma med Muro, ki je na šestem mestu prvenstvene lestvice, in Triglavom, ki je na zadnjem mestu. Mura je v zadnjih dveh tekmah osvojila le točko in bo skušala leto, ki je bilo za njo zelo uspešno, zaključiti z zmago. Kranjčani si prav tako želijo kakšne točke, s katero bi se odlepili od dna. Tam so pristali, potem ko so v zadnjih treh tekmah trikrat izgubili.