Maribor napolnil mrežo Beltincev

Nogometni klub Maribor je na prvi pripravljalni tekmi pred novo sezono 2020/21 dosegel visoko zmago proti Beltincem z 8:1. Do 12. avgusta, ko se bo predvidoma začela jubilejna 30. sezona slovenskega državnega prvenstva, bodo vijoličasti odigrali še dva pripravljalna obračuna. Mariborčani so na tekmi proti Beltincem zaostajali, potem ko je v sedmi minuti zadel Mitja Mauko.

Začeli z osmico, vstop v novo vijol'čno obdobje z revijo golov.@nkmaribor - Beltinci 8:1



⚽️⚽️ Tavares

⚽️⚽️ Bajde

⚽️ Dervišević

⚽️ Zahović

⚽️ Mešanović

⚽️ Felipe Santos#MiSkupajEnoSmo #GremoMaribor pic.twitter.com/NdlMo4eJfh — NK Maribor (@nkmaribor) August 1, 2020

Že do polčasa je v minuli sezoni drugouvrščeno moštvo Prve lige Telekom Slovenije vodilo. V deveti minuti je zadel Amir Dervišević, v 36. pa Luka Zahović.

V drugem polčasu so v razmiku 23 minut zadeli še Gregor Bajde dvakrat in Marcos Tavares po dvakrat ter Jasmin Mešanović in Felipe Santos po enkrat za visoko zmago varovancev Sergeja Jakirovića.

Hrvaški strokovnjak je v prvem polčasu ponudil priložnost obema novincema, Janu Repasu in Ažbetu Jugu, v drugem je zaigral še tretji novinec Ilija Martinović.

V pripravljalnem obdobju bodo vijoličasti odigrali še tekmo proti francoskemu Reimsu (5. avgust) in češki ekipi Slovačko.

Novo sezono v PLTS bodo začeli 13. avgusta proti Aluminiju.

