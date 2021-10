V živo: Mandarić predal Olimpijo v nemške roke. Prišli tudi navijači. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je poseben dan za NK Olimpija. Po dobrih šestih letih se s položaja predsednika kluba umika Milan Mandarić. Prvi mož zmajev bo po skupščini, ki pravkar poteka za zaprtimi vrati, postal Nemec Adam Delius, ob 13.30 pa bosta tako "nekdanji" kot "bodoči" predsednik stopila pred javnost in spregovorila na novinarski konferenci, ki jo boste lahko spremljali v živo.

Zmaji bodo kmalu dobili novo vodstvo. Milan Mandarić, 83-letni Američan srbskih korenin, zapušča zmajevo gnezdo po dobrih šestih letih. Z Olimpijo je začel sodelovati poleti 2015, nato pa je kot predsednik pozdravil pet klubskih lovorik. Ljubljanski klub je dvakrat postal državni prvak, trikrat pa osvojil pokalno lovoriko. Obdobje, ko je bil prvi mož zeleno-belih, so zaznamovale nepredvidljive in zelo pogoste menjave trenerjev, pa tudi članov klubskega vodstva.

Trenerji NK Olimpija v Mandarićevi dobi. Prejšnji teden se je na željo bodočega predsednika Adama Deliusa na vroči stolček vrnil Dino Skender:

Nedavno je sklenil dogovor z nemškim vlagateljem Adamom Deliusom, ki bo po skupščini, če ne bo prišlo do česa nenapovedanega, postal prvi mož Olimpije. Za prevzem ljubljanskega kluba, ki je po 13. krogu prve slovenske lige na tretjem mestu, naj bi nakazal pet milijonov evrov. O vsem skupaj bo več jasnega in povedanega na novinarski konferenci, ki se bo v Austria Trend Hotelu začela ob 13.30 in si jo boste lahko ogledali v neposrednem prenosu. Obiskala jo bo tudi skupina navijačev Olimpije, približno 20 pripadnikov navijaške skupine Green Dragons ...

Več sledi …