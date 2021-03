Kdo jo lahko ustavi? Olimpija z odliko tudi na Krasu.

Konec tekme v Sežani!

85. minuta: Tabor je spet zapretil. Poskušal je Rovas, a Frelih je bil ponovno na pravem mestu.

80. minuta: Tabor lovi vsaj častni zadetek. Z velike razdalje je poskušal Sever, a Frelih se ni dal in brez težav ujel žogo.

77. minuta: Velika priložnost še za četrti zadetke Olimpije. Spet je obrambo domačih premešal Ivanović, nato pa žogo podal do Ćorića, ki je z idealnega položaja grdo zgrešil. Hrvaški vezist se ni proslavil in žogo poslal prek vrat.

Priložnost Ćorića:

68. minuta: Lepa priložnost za Tabor! Obramba Olimpije je malce zaspala, a domači tega niso izkoristili. Ostaja pri visokem vodstvu gostov. Christos Rovas je bil premalo natančen, vratar Frelih pa je le odkimal in se spogledal s svojimi branilci. Sreča za Olimpijo.

Priložnost za Tabor:

50. minuta: GOOOL! 0:3! Veselja zmajev se še ni poleglo, ko so Ljubljančani zabili še enkrat. Ivanović je bil tokrat v vlogi podajalca, v polno pa je s hrbtom meril Adres Vombergar. Žoga je letal v loku, Koprivec pa je bil prekratek.

Zadetek Vombergerja, imel je tudi nekaj sreče:

48. minuta: GOOOL! 0:2! Olimpija je na samem začetku drugega polčasa podvojila prednost. Po kotu Tabora in izjemni priložnosti Antoineja Makoumbouja, ki je nastreljal obmrabo Olimpije, je sledil bliskovit proti napad. Đorđe Ivanović je bil močnejši od branilca Tabora, nato pa še suvereno premagal vratarja domače ekipe. Koprivec je bil brez moči.

Odličen prodor in zadetek Ivanovića:

Začetek drugega polčasa! Trener Olimpije je ob polčasu opravil trojno menjavo. V slačilnici so ostali Perović, Kapun in Boakye, v igro pa so vstopili Andres Vombergar, Nino Pungeršek in Jan Andrejašič.

Konec prvega polčasa v Sežani. Vodilna Olimpija je kmalu prišla do vodstva, nato pa ga zadržala do konca prvega dela. Zmaji so bili bolj nevarni, skupno razmerje strelov na gol znaša 6:2 za Olimpijo, od tega 3:0 v okvir vrat.

44. minuta: po obdobju, ki ni ponudilo večje priložnosti, je proti vratom Tabora z glavo meril Michael Pavlović. Podal mu je Đorđe Ivanović, a je bil strel branilca ljubljanskega kluba preslaboten, tako da Jan Koprivec ni imel težjega dela.

28. minuta: nov rumeni karton, tokrat ga je sodnik David Šmajc zaradi "jezikanja" prejel domači napadalec Dino Stančić. V rumenih kartonih je tako rezultat za Olimpijo z 2:1, v zadetkih pa zmaji vodijo z 1:0.

24. minuta: nogometaš Tabora Antoine Makoumbou se je odločil za strel z razdalje, a je žoga zletela nad prečko. Nedolgo za tem je rumeni karton pri Olimpiji prejel še en branilec, Vitalijs Maksimenko. Latvijec je prejel kazen zaradi preostrega prekrška nad Dinom Stančićem.

20. minuta: po prekršku nad hitronogim napadalcem Tabora Aldairjem Djalom je rumeni karton prejel branilec gostov Uroš Korun. Sežančani so izvedli prosti strel, v skoku je bil najvišji Mihael Briški, a je strel hrvaškega branilca zgrešil cilj. Žoga je zletela mimo vrat. Štiri minute pozneje

6. minuta: velika priložnost za zmaje. Srbski napadalec Đorđe Ivanović je hitro prodrl po levi strani, se znašel pred vratarjem Janom Koprivcem, ki je preprečil podvojitev vodstva zmajev. Nekdanji reprezentančni vratar je preusmeril žogo v kot, ostaja pri zgodnjem vodstvu Ljubljančanov z 1:0.

Priložnost Đorđeta Ivanovića:

3. minuta: GOOOL! 0:1! Olimpija je na vetrovnem Krasu hitro prišla do vodstva. V 3. minuti je bil po predložku s kota v gneči pred vrati Tabora najvišji Vujadin Savić in brez večjih težav zatresel mrežo Kraševcev. Srbski branilec, nekdanji kapetan Crvene zvezde, je tako krstni zadetek na slovenskih zelenicah dočakal že ob drugem nastopu za zmaje. Podajo je prispeval kapetan Timi Max Elšnik, ki bo na Sportalu gost sobotnega intervjuja.

Zadetek ima manjšo črno piko, saj po mnenju Tabora sodnik sploh ne bi smel dosoditi kota. Žoga se je po njihovem mnenju v golavt odbila od Perovića.

Zadetek Vujadina Savića:

Začetek uvodnega četrtkovega dvoboja 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije, ki v Sežani poteka pred praznimi tribunami. Glavni sodnik je David Šmajc.

Strateg Tabora Igor Božič, ki je v Sežani nasledil prav današnjega tekmeca Gorana Stankovića, je izbral začetno postavo. Zaradi poškodbe manjka Antonio Azinović, zaradi kazni pa kar tri češnjice (Kevin Grobry, Klemen Nemanič in Marko Ristić).

11 | rdeče-črnih proti NK Olimpija



Klop: Rener, Aliaj, Sever, Ovsenek, Kompare, Rovas, Stare, Stanković, Ndzengue.

Prepoved nastopa: Ristić, Nemanič in Grobry.

Poškodovani: Azinović.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫🍒 pic.twitter.com/QJZD0fb2We — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) March 11, 2021

Trener Olimpije Goran Stanković je razkril začetno enajsterico. Vitja Valenčič zaradi poškodbe ne kandidira za tekmo, Antonio Delamea Mlinar manjka zaradi kartonov.

Prvoligaški četrtek se bo začel že ob 13. uri, ko bo na Krasu gostovala Olimpija. To bo prva tekma Gorana Stankovića kot stratega zmajev proti klubu, ki ga je vodil večji del jesenskega dela in pri češnjicah naredil zelo dober vtis. Nasledil ga je Igor Božič, ki je po začetnih neuspehih le dočakal tako želeno prvo zmago, Tabor pa ima še vedno visoko prednost pred devetouvrščenim Aluminijem (+9), tako da v Sežani ni razlogov za pretirano slabo voljo.

Olimpija je ogromen magnet in motivacija, da bi rdeče-črni po domačem fiasku proti Mariboru (0:4) dokazali, da se lahko enakovredno kosajo z največjimi. Zaradi kartonov bodo manjkali kar trije igralci (Kevin Grobry, Klemen Nemanič in Marko Ristić), kar bo trenerju osiromašilo izbor.

Sežančani so nazadnje doma gostili Bravo in osvojili točko (0:0). Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri gostih zaradi kartonov ne bo mogel zaigrati povratnik Antonio Mlinar Delamea, tako da bi lahko trener Olimpije, ki je na zadnji tekmi proti Celju (1:0) zaigral s tremi v obrambi in prvič preizkusil na delu uglednega srbskega novinca Vujadina Savića, v zadnjo vrsto od prve minute postavil še enega povratnika, Latvijca Vitalijsa Maksimenka. Olimpija ima največ zmag v prvi ligi (13), največkrat je tudi zadržala nedotaknjeno mrežo (14-krat), kar samo zvišuje vrednost mlademu reprezentantu Žigi Frelihu.

"Vsaka tekma, ko ne prejmemo zadetka, mi veliko pomeni. To ni samo moje delo, ampak delo vse ekipe. Jaz sem zadnja varovalka, ki poskuša rešiti položaj, ko gre vse drugo narobe. Kot ekipa v fazi obrambe delujemo zelo dobro," sporoča mladi čuvaj mreže, ki želi v Sežani okusiti slast zmage. Jeseni je ostal praznih rok (1:2). Zmaji konec tedna ne bodo aktivni, tako da bodo lahko na Krasu zaigrali brezkompromisno in na pot do želenega uspeha krenili z vsemi močmi.