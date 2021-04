Olimpijo spoštuje, Stanković je njegov prijatelj, a …

''Vse je mogoče. Olimpija je favorit, je vodilna v prvi ligi in ima širok izbor igralcev, a igra se pokal. Tam pa so presenečenja vedno mogoča, igra se samo ena tekma,'' trener Nafte Dejan Dončić ne izključuje možnosti, da bi njegovi izbranci, ki sicer igrajo v drugi ligi, a jih v zadnjem obdobju krasi velika uspešnost v pokalnem tekmovanju, danes v četrtfinalu šokirali favorizirane Ljubljančane.

Danes se bosta ob 17.30 za zadnjo polfinalno pokalno vozovnico pomerili Nafta in Olimpija. ''Vse je mogoče, to je pokal. Vemo, da lahko s fanatično borbenostjo in željo pokvarimo načrte Olimpiji,'' pred sklepnim dejanjem v četrtfinalu pokala Slovenije razmišlja Dejan Dončić. O tem, s kako veliko željo vstopajo njegovi varovanci v pokalni spopad, se je dobro prepričal na zadnjem treningu.

''Olimpija kot Olimpija že sama po sebi za fante pomeni največjo mogočo motivacijo. Fantje želijo igrati, na zadnjem treningu sem užival. V ekipi je prisotna prava energija, večina igralcev je lani igrala v finalu pokala in dobro ve, kaj pomenijo takšni dvoboji. Da pomenijo zagon v njihovih karierah. To bo motiv več. Olimpijo spoštujemo, a se je ne bojimo,'' je prepričan, da bi lahko dvoboj v Lendavi, enem od redkih mest v Sloveniji, ki so od Ljubljane oddaljeni več kot 200 kilometrov, postregel s presenečenjem. V pokalnih tekmovanjih jih ponavadi ne manjka, zmaji pa so za nameček pred le nekaj dnevi prav v Prekmurju doživeli prvi poraz v tem letu in dokazali, da so na slovenskih zelenicah vendarle premagljivi.

Olimpija prvi favorit za naslov prvaka

Nafta trenutno zaseda peto mesto v skupini za prvaka druge lige. Foto: Grega Valančič/Sportida A Dončić, sicer tudi sorodnik slovenskega košarkarskega dragulja Luke Dončića, po porazu zeleno-belih v Fazaneriji ni prav nič spremenil mnenja o vodilnem prvoligašu. ''Ima kakovost in širino kadra. A nobena ekipa na svetu ne more zmagovati v nedogled. Žoga je okrogla, tudi porazi so sestavni del športa,'' je slutil, da niz nepremagljivosti zeleno-belih v letu 2021 ne bo mogel trajati v nedogled.

Ko je bil trener Triglava, je Olimpijo že premagoval. Tako kot tudi Maribor. Ljubljančan, ki se je v preteklosti pred selitvijo v Kranj posvečal zlasti delu z mladimi v domžalskem klubu, priznava, da je zelo lepo premagati najboljše slovenske klube. Nič drugače ne bi bilo niti danes, ko bi lahko poskrbel za pokalno senzacijo, hkrati pa Olimpiji preprečil osvojitev morebitne dvojne krone.

Nogometaši Olimpije so v nedeljo ostali praznih rok na derbiju 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

O tem, da so zmaji največji favoriti za osvojitev državnega naslova, je prepričan tudi Dončić. ''Do konca je resda še veliko tekem, ritem je brutalen, igra se vsake tri dni, a ima Olimpija potrebno širino, s katero lahko premaguje ovire. Ne glede na to, da ima veliko mladih, obetavnih igralcev, so vsi po vrsti kakovostni. Ima pa Olimpija tudi lepo prednost pred zasledovalci, ki ji lahko zelo pomaga psihološko.''

Po tekmi na pijačo s trenerjem Olimpije

Z Goranom Stankovićem se odlično poznata. Foto: Vid Ponikvar Trenerja Olimpije Gorana Stankovića dobro pozna. ''Prijatelja sva. Seveda bo vsak želel zmagati, v nogometu smo vendarle profesionalci, po tekmi pa bova šla skupaj na pijačo,'' je vesel za prijatelja in someščana, da mu je vodstvo Olimpije zaupalo tako pomembno vlogo in ga postavilo na čelo članske ekipe. ''Goran je pravi izbor za Olimpijo. Dokazal se je že v mladinski šoli, zato je priključil veliko mladih igralcev. Pozna jih v dušo, kar je najbolj pomembno,'' je prepričan, da je Olimpija s Stankovićem naredila pravo potezo.

Danes bo poskušal izkoristiti prednost domačega igrišča, na tribunah bo pogrešal navijače, med kandidati za dvoboj pa bo tudi up Olimpiji, ki nabira izkušnje v drugi ligi pri Nafti, Tim Židan. Pri njem ne bo nikakršnih ovir za nastop. ''Ko je prišel k Nafti, ni nihče predvideval, da bo igral še v tej sezoni ravno pokalno tekmo proti Olimpiji. Bo pa Tim dobro motiviran. Za vse igralce, ki trenutno ne igrajo v prvi ligi, je bolje, da igrajo redno v drugi,'' je potrdil, da bo 19-letni sin nekdanjega reprezentanta Gregorja Židana kandidiral za dvoboj proti Olimpiji.

Mitja Novinič (v sredini) zaradi zdravstvenih težav ne bo mogel nastopiti proti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ne bo pa na igrišču Mitje Noviniča, nekdanjega slovenskega upa v vrstah slovitega Milana, ki ga bo Dončić zelo pogrešal. ''Žal je poškodovan. Mitja nam v zvezni vrsti ogromno pomeni. To je za nas velik hendikep. Se bomo pa s tistimi kandidati, ki jih imamo na voljo, bojevali, kolikor se bomo lahko. To je to,'' pričakuje zelo zahtevno pokalno preizkušnjo, saj se bo želela Olimpija navijačem oddolžiti za slabšo nedeljsko predstavo v Fazaneriji.

A svoje načrte bo imela tudi Nafta. Dončić je prepričan, da bi lahko šla tekma, zlasti v primeru, če bodo Lendavčani zdržali uvodni pritisk gostov in zadržali mrežo nedotaknjeno, v še zelo nepredvidljivo smer. Takšno, kakršno pokal pogosto ponudi.