Član Dinama po novem za Celje

V Nemčiji rojeni Štefulj je v Sloveniji že igral za Krško v sezoni 2018/19. V mlajših kategorijah je nastopal za Čakovec, Varaždin in Zagreb ter kasneje Rijeko.

Julija 2018 je s statusom posojenega nogometaša okrepil Krško, kjer je pri 18 letih zbral 33 nastopov v prvenstvu ter pokalu. Prvo polovico naslednje sezone je preživel v Varaždinu, nato pa se vrnil v Rijeko.

Z njo se je najprej veselil pokalnega naslova in tretjega mesta v ligi ter se prebil v skupinski del evropske lige. Tudi predstave proti Realu Sociedadu, AZ Alkmaarju in Napoliju so mu pomagale do prvega vpoklica v mlado hrvaško izbrano vrsto. V zimskem prestopnem roku, ki je sledil, je prestopil v Dinamo, a ostal na Reki do konca sezone.

V 2021/22 in prvem delu 2022/23 je za 23-kratnega hrvaškega prvaka zbral 18 nastopov.

Celje, ki je pozimi pripeljalo nekaj odmevnih okrepitev na čelu z Matkom Obradovićem, Klemnom Nemaničem, Žanom Karničnikom in Luko Bobičancem, je spomladanski del sezone začelo z zmago proti Muri, po kateri je na drugem mestu lestvice. V prihodnjem krogu ga v soboto čaka gostovanje v Sežani.

