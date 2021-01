Aluminij pripeljal okrepitev iz Olimpije, ki nadaljuje s čistko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ekipi Aluminija so pozdravili drugo zimsko okrepitev. To je Haris Kadrić, ki v Kidričevo prihaja iz ljubljanske Olimpije. Aluminij se je z dvajsetletnim napadalcem dogovoril za dveletno sodelovanje.

Dvajsetletni napadalec, rojen v Velenju, je svojo nogometno pot začel v domačem Rudarju in jo nadaljeval v mladinskih selekcijah ljubljanskega Brava, od koder ga je pot vodila k ljubljanski Olimpiji, od tam pa je bil tudi posojen velenjskemu Rudarju in nazadnje kranjskemu Triglavu.

Visokorasli napadalec je v Prvi Ligi Telekom Slovenije vpisal 27 nastopov, ob tem pa dosegel tudi dva zadetka. Ob podpisu pogodbe poudarja, da si želi z goli in dobrimi igrami prispevati k rasti celotne ekipe. "Najprej bi se Nogometnemu klubu Aluminij zahvalil za priložnost. V prvi vrsti je pri odločitvi pretehtala želja po igranju in dokazovanju na najvišjem nivoju. V Aluminiju se bom trudil, da dosežem tako svoje osebne kot klubske cilje, klubu želim pomagati z goli, podajami, dobrimi igrami, zato si bom tudi prizadeval. Upam, da dosežemo klubski cilj in obstanemo v ligi ter skupaj kot ekipa zrastemo," je ob podpisu pogodbe povedal Kadrić.

Olimpijo zapustili še trije

Nogometni klub Olimpija se je medtem razšel še s tremi nogometaši, so sporočili na spletni strani kluba. Že omenjeni Kadrić je podpisal pogodbo z Aluminijem iz Kidričevega, zmajevo gnezdo pa zapuščata še Hrvata, Ivan Močinić in Dražen Bagarić. Močinić je v klub prišel novembra lani, Bagarić pa pred začetkom te sezone.

Močinić je zabeležil šest nastopov v Prvi ligi Telekom Slovenije, Bagarić pa osem. Iz Olimpije so sporočili, da je na izhodnih vratih kluba še Luka Marin, ki ne trenira več z ekipo.

