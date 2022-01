Aluminij okrepil nigerijski vratar, posodila ga je Rijeka

Nigerijski vratar, ki ga pogodba z rdeče-belimi veže leto in pol, je svojo evropsko nogometno pot pričel prav na Reki, kjer je bil najprej član druge ekipe. Iz Rijeke ga je pot vodila v Šibenik ter v Bosno in Hercegovino, kjer je branil za Vitez, od tam pa k slovaškemu Orion Tip Sered, kjer je nazadnje branil kot posojen član hrvaškega prvoligaša.

"Prvi vtisi o Kidričevem so dobri in pozitivni. Tukaj je zares ogromno igrišč in pogoji za delo so zelo dobri. Z novimi soigralci sem se ujel, a nedvomno bom potreboval še nekaj časa, da se privadim na delo tukaj. Zase si želim, da z dobrimi predstavami opozorim nase, da si priborim mesto v ekipi in s tem pomagam tudi klubu," je ob prihodu v Slovenijo povedal nigerijski vratar.

