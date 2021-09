Domžalčani imajo novo moč v napadu

V bosanskem državnem prvenstvu je v zadnjih dveh letih odigral 54 tekem, dosegel osem zadetkov, za gol pa je podal štirikrat. Štiri nastope je novopečeni Domžalčan za Široki Brijeg vknjižil tudi na evropski sceni.

"Zelo sem zadovoljen s prihodom v Domžale. Gre za moštvo, ki je že vrsto let v samem vrhu slovenskega nogometa in redno nastopa v Evropi. Vsi ljudje v klubu so me nemudoma odlično sprejeli in počutim se zelo dobro. O Domžalah sem slišal veliko pohval, zato komaj čakam, da začnemo na polno," je za spletno stran Domžal povedal Jurilj

Pred odhodom v Bosno nosil dres hrvaškega drugoligaša NK Zagreb, nogometno šolanje pa je pred tem opravil pri Dinamu. Za Zagrebčane je v pokalnem tekmovanju ob debiju dosegel dva zadetka, kasneje pa je bil tudi del njihovega drugega moštva.