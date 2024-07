Kakšen začetek košarkarskega turnirja: poraz evropskih prvakov

Slovenska košarkarska reprezentanca ve, kako je na olimpijskih igrah izgubiti z Avstralci. Zdaj so to izkusili še Španci. A v prvem krogu olimpijskega turnirja to še ni usodno. Avstralija je prvo četrtino dobila z 31:21 in prednosti ni več izpustila. Za končni izid 92:80 je kar šest Avstralcev doseglo osem točk ali več, največ Jock Lendale (20). Najboljši strelec tekme je bil sicer Španec Santi Aldama (24 točk).