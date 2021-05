Nič nam ne manjka, samo več tekem, treninga in osebnih rekordov

Vsak vrhunski športnik ima visoko na svoji lestvici vrednot predanost treningu. Za njimi so dolga leta odrekanj, neštete ure treninga, izjemen čut za organizacijo življenja, predvsem pa srce, polno močne volje in vztrajnosti. Le tako lahko pridejo rezultati, ki so nagrada za trdo delo.

Senta Jeler, ki ima zaradi motoristične nezgode amputirano nogo, je igralka odbojke sede, ki trenira že od leta 2014, in je ena od ambasadorjev programa Postani športnik. Uporablja proteze. Foto: Peter Giodani

Tudi športniki s telesnimi oviranostmi oziroma parašportniki živijo za vrhunske rezultate – premagujejo telesne oviranosti, sledijo svojim športnim ambicijam, usklajujejo službo, šolo in trening ter si želijo imeti več časa za vse, kar jih veseli.

V boju za zmagovalne odre si vsi parašportniki želijo predvsem glasne podpore navijačev, za kar bodo skrbele tudi številne aktivnosti Lidla Slovenija, ki si skupaj z dolgoletnim partnerjem, Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem (Zveza ŠIS-SPK) želi, da bi javnost še bolje spoznala slovenske parašportnike in njihove zavidljive uspehe.

Njihovo skupno poslanstvo v kampanji Nič nam ne manjka je, da bi se ljudje zavedali, da sami lahko premagajo vse ovire na poti pri uresničevanju ciljev in notranjih hrepenenj. Parašportniki, ki sodelujejo v kampanji, nam namreč sporočajo, da jim nič ne manjka, kar nam je vsem skupaj lahko velik zgled. Šport ne izbira telesa, ampak le posameznike, ki imajo jasno postavljene cilje, hkrati pa so pripravljeni trdo delati za svoje uspehe.

Navdih za kampanjo je bil nekdanji paralimpijski zvezdnik Darko Đurić, ki je pred časom dejal: "Nikoli se nisem počutil, da mi kaj manjka." V bazenu, na tekaški progi ali na košarkarskem igrišču štejejo volja, želja in trud, ki si ga vložil v treninge.

Gregor Kosi, generalni direktor Lidla Slovenija, ki s trajnostno pobudo Ustvarimo boljši svet želi k ustvarjanju boljšega sveta spodbujati tudi svoje zaposlene, poslovne partnerje, kupce in širšo družbo. Vsako leto podpirajo številne organizacije in projekte s področja izobraževanja, kulture, športa ter humanitarne pomoči ljudem in živalim. "V Lidlu Slovenija od leta 2016 z velikim spoštovanjem in občudovanjem spremljamo parašportnike in njihove uspehe, predvsem pa nas ti izjemni posamezniki navdušujejo po človeški plati. Njihove zgodbe nas spomnijo, da ovire ne živijo v telesu, temveč v naših glavah in zmagovalec je vsakdo, ki jih uspe preseči. Zato ta kampanja ni samo poziv, da poiščemo notranjo motivacijo, temveč tudi, da odkrijemo svoje vrzeli in se z njimi soočimo – na področju športne aktivnosti ali kjerkoli drugje v življenju," je dejalgeneralni direktor, ki s trajnostno pobudoželi k ustvarjanju boljšega sveta spodbujati tudi svoje zaposlene, poslovne partnerje, kupce in širšo družbo. Vsako leto podpirajo številne organizacije in projekte s področja izobraževanja, kulture, športa ter humanitarne pomoči ljudem in živalim.

Glasna podpora navijačev vedno dobrodošla – spot kampanje:

V spotu kampanje Nič mi ne manjka je uporabljena himna parašportnikov Ta tempo, ki jo je pred dobrim letom ustvaril Rok Terkaj – Trkaj, režijo spota pa je prevzel Miha Kačič, podpisan tudi pod uradni videospot himne.

Himna parašportnikov Ta tempo:

Športne navade je potrebno vzgojiti že v mladosti

Dejan Fabčič se je rodil brez golenice. Lani maja je sklenil športno pot v parakajaku, potem pa izziv našel v lokostrelstvu. Če bo ujel kvoto, se bo letos pomeril že v svoji tretji paralimpijski disciplini, paralokostrelstvu. "Še naprej bom ciljal svoje sanje." Foto: Peter Giodani

Vzgajanje zdravih športnih navad je pomembno že pri otrocih in mladostnikih, zato Lidl Slovenija in Zveza ŠIS-SPK že peto leto skupaj ustvarjata in razvijata program Postani športnik, ki je namenjen spreminjanju pogleda na šport, ozaveščanju javnosti in premagovanju predsodkov o vključevanju mladih invalidov v športne programe.

Parašportnice in parašportniki se pri nas ukvarjajo s 35 različnimi športi v 172 društvih, po oceni je v Sloveniji okoli 2.500 rekreativnih in vrhunskih parašportnic in parašportnikov, ki so do zdaj osvojili že 49 paralimpijskih kolajn.

"Prednosti športnega udejstvovanja so dobro znane, med ljudmi z oviranostmi pa ima šport še večji vpliv na boljše počutje, saj omogoča boljšo kakovost življenja in dviguje samozavest. S programom Postani športnik želimo ustvariti boljše pogoje za mlade športnike invalide, ki že danes dokazujejo, kako daleč segajo njihove zmožnosti. S tem, ko jim zagotavljamo ustrezen način vključevanja v športne aktivnosti in jih obenem motiviramo za redno telesno aktivnost, vzgajamo srečne posameznike in bodoče dobitnike paralimpijskih medalj," je povedal Damijan Lazar, predsednik Zveze ŠIS-SPK.

Ambasadorji projekta Postani športnik, med katerimi je tudi Senta Jeler, so dokaz, kako koristen je šport, saj krepi samozavest in prinaša nove dogodivščine ter prijetna doživetja.

Šport ne pozna telesnih ovir

Lara Nedeljković, ki je že od rojstva na vozičku, je večkratna državna prvakinja v paraplesu, pleše solo in v paru v latinskoameriških in standardnih plesih. "Nič mi ne manjka, razen več plesa." Foto: Peter Giodani

Slovenski parašportniki nizajo zavidljive uspehe in nam iz dneva v dan dokazujejo, da šport ne pozna telesnih oviranosti, ampak le pomanjkanje volje in motivacije, s čimer se srečujemo vsi, ne samo športniki. Tudi oni jočejo, ko ne gre po načrtih in se veselijo vsakega napredka – svojega in ekipnega.

Zdaj je čas za najboljše: napeto pričakovanje paralimpijskih iger

Tim Žnidaršič Svenšek, ki se je rodil z redko anomalijo rok, je član slovenske paraplavalne reprezentance in je razvrščen v kategorijo S6, v kateri so plavalci različnih stopenj invalidnosti, a enakih sposobnosti. Plava samo z nogami. "Nič mi ne manjka, razen nov osebni rekord." Foto: Peter Giodani

16. poletne paralimpijske igre bodo v Tokiu med 24. 8. in 5. 9. 2021.

Bližajo se 16. paralimpijske igre, na katerih bodo naši parašportniki lovili že 50. kolajno za Slovenijo. Na voljo imajo pet paralimpijskih kvot.

Potnika za Tokio sta parastrelca Franc Pinter Ančo in Franček Gorazd Tiršek, kandidat za nastop v paraplavanju je mladi paraplavalec Tim Žnidaršič Svenšek, kvoto za nastop na igrah ima tudi parakolesarstvo – kandidata za nastop sta dvojec Aleš Dragar in Jurij Porenta, ki nastopata v tandemu. Ob njiju pa je pri parakolesarstvu kandidat še ročni kolesar Anej Doplihar.

Anej Doplihar se je po hudi nesreči na dirki v motokrosu z vsem srcem zapisal ročnemu kolesarjenju. Tekmuje v kategoriji H3 (ne more uporabljati trebušnih mišic). "Nič mi ne manjka, razen še bolj pognati v prihodnost." Foto: Peter Giodani

V atletiki imata izpolnjeni normi metalec diska Henrik Plank in slepi maratonec Sandi Novak, oba sta kandidata za nastop.

Kandidat za nastop ostaja tudi paratriatlonec Alen Kobilica, njegova uvrstitev je v dobršni meri odvisna od nastopov na tekmah svetovne paratriatlonske serije.

Če boste imeli ob letošnjih paralimpijskih igrah kakšno solzo sreče odveč, jo namenite našim vrhunskim udeležencem, ki prav tako kot vsi športniki sanjajo o največjem tekmovanju v svetu športa in si želijo razveseliti svoje navijače. Vsi se lahko od njih naučimo, kako živeti za svoje sanje, delati za svoje uspehe, premagovati svoje slabosti in razporediti svoj čas.