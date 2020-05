Vse več pesimizma okrog izvedbe olimpijskih iger v Tokiu, MOK bo scenarije začel pripravljati oktobra

Mednarodni olimpijski komite (Mok) in prireditelji olimpijskih iger v Tokiu so vse bolj pesimistično razpoloženi ob omembi vprašanja, ali bo leta 2021 igre možno pripraviti. "Tudi cepivo najbrž ne bo rešilo težav," je dejal visoki uradnik Moka John Coates in napovedal, da bo MOK scenarije za igre začel pripravljati oktobra.

"Iger še enkrat ne moremo prestaviti. Domnevamo, da cepiva ne bo oziroma ga ne bo dovolj za ves svet," meni John Coates in dodaja, da bi brez široko dostopnega cepiva prišlo do velikih problemov pri selitvi več kot deset tisočih ljudi iz vsega sveta.

"Na Japonsko mora priti 11.000 športnikov, 5000 uradnikov in trenerjev, več kot 20.000 predstavnikov medijev, 4000 članov organizacijskega odbora, 60.000 prostovoljcev. To je ogromno ljudi. Pojavlja se kup vprašanj, kako vse to organizirati. Kako bo s karantenami, olimpijsko vasjo, stiki med novinarji in športniki. Kje so tukaj še gledalci," se sprašuje Coates.