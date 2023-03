Če bodo Rusi na OI, tam ukrajinskih športnikov ne bo

Oleh Nemčinov, sekretar kabineta ukrajinskih ministrov, je dejal, da je bila odločitev vlade sprejeta na predlog ministra za šport Vadima Gutsajta in da bi lahko nacionalnim zvezam, ki ne bi spoštovale odločitve, grozile kazni. Gutsajt je tudi predsednik ukrajinskega olimpijskega komiteja.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je v torek izdal priporočila za postopno vrnitev ruskih in beloruskih športnikov pod nevtralnimi simboli v mednarodna tekmovanja, čemur ostro nasprotujejo v Ukrajini.

Ta vrnitev bi veljala zgolj za športnike omenjenih držav v posamični konkurenci in ne v moštvenih športih. Športniki obeh držav, ki so povezani z vojsko in drugimi varnostnimi organi, naj bi bili še naprej izključeni z vseh vrst tekmovanj.

Ukrajina je zagrozila z bojkotom

Ukrajina je prav tako zagrozila z bojkotom OI leta 2024 v Parizu, če bodo ruskim in beloruskim športnikom dovolili, da tekmujejo na poletnih olimpijskih igrah.

"Na seji ukrajinske vlade je bil sprejet protokolarni sklep na predlog ukrajinskega ministra za mladino in šport, da se udeležimo samo tistih kvalifikacijskih tekmovanj za OI 2024, na katerih ne bo Rusov. Skladno s tem je udeležba, ki presega ta merila, lahko razlog za odvzem nacionalnega statusa zvezam," je poročala ukrajinska javna radiotelevizija.

Franjo Bobinac Foto: STA

V slovenskem olimpijskem komiteju ne razmišljajo o bojkotu olimpijskih iger ter so podprli stališče predsednika Moka Thomasa Bacha, ki je izključitev športnikov s tekmovanj na podlagi kraja rojstva ali potnega lista označil za diskriminacijo.

"V želji, da se vojna v Ukrajini čim prej konča in da se v teh težkih časih ukrajinskim športnicam in športnikom čim bolj pomaga, pa je treba imeti pred očmi tudi spoštovanje človekovih pravic in nediskriminatorno obravnavo vseh športnikov ne glede na narodnost, raso, spol, jezik in vero, skladno z Olimpijsko listino in Ustanovno listino Združenih narodov. To je cilj, ki ga zasleduje mednarodna krovna športna organizacija, katere del je tudi Olimpijski komite Slovenije," je sporočil predsednik slovenskega olimpijskega komiteja Franjo Bobinac.

"V športu ni prostora za politiko, zato v okviru naše mednarodne olimpijske družine ves čas iščemo različne načine, da ta ostane čist, z jasnimi pravili in dostopen vsem. Idealna rešitev te zapletene situacije ne obstaja. V okviru OKS-ZŠZ zato podpiramo stališče Moka pri nadaljnjem iskanju rešitev v korist športa, v nobenem primeru pa ne podpiramo nekaterih razmišljanj o bojkotu največjega športnega dogodka na svetu," je v sporočilu za javnost dodal Bobinac.

