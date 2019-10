Častni listini OKS tudi Mankoču in Kranjcu

Nagradili so tudi športnike in trenerje za njihove dosežke od začetka letošnjega leta in do konca septembra, za uspehe na ostalih tekmovanjih do konca leta pa jih bodo podelili ob drugi priložnosti.

Najvišja priznanja OKS v neolimpijskem letu, velike statue za športnike in zlate plakete za trenerje, bodo podelili na prireditvi Športnik leta, ki bo 17. decembra v Cankarjevem domu v Ljubljani.

To so prejemniki

Peter Mankoč je eden najuspešnejših slovenskih plavalcev. Bil je svetovni prvak v 25-m bazenih leta 2002 v Moskvi in 2004 v Indianapolisu, na SP je osvoji tudi odličja srebrnega in bronastega leska. Devetkrat zapored je bil evropski prvak, bil je tudi svetovni rekorder in rekorder svetovnih in evropskih prvenstev. Nastopal je za plavalni klub Ilirija, letos pa je bil vključen v program OKS razvoj kadrov v športu.

Robert Kranjec je eno izmed najuspešnejših karier smučarskih skakalcev v Sloveniji sklenil marca letos na poletih v Planici. Osvojil je naslov svetovnega prvaka v poletih v Vikersundu leta 2012, z ekipo pa bronasto olimpijsko medaljo v Salt Lake Cityju 2002. Na SP je osvojil še dve ekipni bronasti medalji, ima sedem posamičnih in osem ekipnih zmag v svetovnem pokalu in dva mala kristalna globusa v razvrstitvi poletov.

Za življenjsko delo v športu so bili nagrajeni tudi Robert Kranjec, Rudi Bračič in Matija Krnc. Foto: Vid Ponikvar

Rudi Bračič je z nogometom povezan prek 60 let in sedaj član izvršnega odbora NZS ter predsednik Zveze nogometnih trenerjev v Slovenije. Športno kariero je pričel v nogometnem klubu Železničar, potem je bil je trener vratarjev v Braniku, Železničarju in Mariboru, kjer je bil tudi kondicijski trener. Opravljal je še številne druge funkcije, bil je tudi član odbora za vrhunski šport OKS.

Matija Krnc se je z namiznim tenisom pričel ukvarjati leta 1956 kot član Krima. Že več kot 55 let je dejaven na mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji in v tujini ter je sodeloval na več kot 500 turnirjih. Deloval je kot vrhovni sodnik in je tudi vrhovni mednarodni sodnik ter organizator. Kot predstavnik zveze je sodeloval na OI, SP in EP ter drugih prvenstvih. Bil je pobudnik integracije invalidskega športa v tekmovalne programe namiznega tenisa.