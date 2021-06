Zakurila kres in pihala steklo

Bakla skorajda vsak dan svojega popotovanja po Sloveniji sreča kaj novega oziroma ji gostitelji pripravijo kakšno presenečenje. Tudi danes je bilo tako, saj je bakla prvič videla lokostrelca in pihanje stekla. Razumljivo, saj se je mudila v občinah, znanih po lokostrelstvu in steklarstvu.

Prva četrtkova postaja bakle je bila v občini Šentjur, natančneje v športnem parku v Dramljah. Tam jo je pozdravil gostitelj, župan mag. Marko Diaci, udeleženec paralimpijskih iger Henrik Plank, udeleženka olimpijade gluhih Sabina Hmelina in Branko Vizjak, predsednik Športne zveze Šentjur. Nato so z baklo ponosno tekli malčki vrtca Dramlje in njihovi vzgojitelji ter učenci in učitelji Osnovne šole Dramlje, med nosilci pa so bili tudi člani Atletskega kluba Asfalt Kovač iz Šentjurja. Časa za jutranjo kavico tokrat žal ni bilo, saj so baklo že nestrpno čakali v Šmarju pri Jelšah.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Tam je bila pot nadvse razgibana, saj si je bakla ogledala večino Šmarja, domačini pa so jo ponesli, bolj rečeno so z njo prekolesarili, mimo osnovne šole in Muzeja baroka, do Doma starejših občanov in Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Na atletsko stezo se je vrnila elegantno v sedlu domačih konjenikov. Še prej se je bakla tako rekoč prvič srečala s pravim ognjem, saj so gostitelji prižgali kres tako, da je ognjena puščica priletela iz loka do »grmade«, ki je zagorela in bakla je tudi formalno lahko uresničila svoje poslanstvo. Nekaj lepih besed sta slovenski bakli in otrokom namenila šmarski župan dr. Matija Čakš in ambasadorka projekta Slovenska bakla, naša zlata olimpijka Urška Žolnir Jugovar.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Zdraviliški trg v Rogaški Slatini je bil osrednje prizorišče naslednje postaje bakline odprave. Tudi tu sta navzoče nagovorila ambasadorka Žolnirjeva in župan mag. Branko Kidrič, tekli pa so nato v sedmih predajah okoli trga tako mladi kot starejši, tako hitri kot bolj umirjeni. Prvič je bila bakla nagovorjena v angleščini, ob obisku Steklarne Rogaška jo je namreč sprejel tudi Jim Walsh, Irec, ki vodi to našo uspešno steklarno. Da pa delo v steklarni ni mačji kašelj, sta se prepričali tako bakla kot tudi Urška Žolnir Jugovar, ki je ob podpisu sponzorske pogodbe med Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez in Steklarno Rogaška, d.o.o., poskusila s pihanjem stekla.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Četrta obiskana občina naše plamenice na vroč četrtkov popoldan je bila Rogatec. Gostitelji, v prvi vrsti podžupanja Mojca Šmit, ki se je izkazala tudi kot prava motivatorka rogaške mladine, so baklo sprejeli na nogometnem igrišču NK Mons Claudius. Nato so z njo ponosno tekli, hodili ali jezdili domači nogometaši, gasilci, ribiči, tudi župan Martin Mikolič in konjeniki s terapevtskimi konji za otroke s posebnimi potrebami. Pri konjušnici je bakla poleg Zdravljice slišala še paralimpijsko himno iz ust Jasmine Zbil, naše reprezentantke v sedeči odbojki, tudi športnice leta Občine Rogaška Slatina.

Jutri bo znanilka prihajajočih olimpijskih iger gostovala v občinah Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Dobje.

