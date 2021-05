V Beli krajini tudi starodavni olimpijski športi

S pozdravnim nagovorom je baklo predal prvi skupini nosilcev, ki so z njo pretekli prvi krog na stadionu. Ob prijetnem športnem druženju se je zvrstilo kar 16 skupin nosilcev bakle. Plamenica navdihuje vedno in povsod, saj s svojo izjemno simbolno sporočilnostjo predstavlja trdnost, modrost, povezovanje in upanje ter poglablja vezi med sokrajani in športom.

S tekaškim korakom so Črnomaljci predali baklo svojim sosedom. Do Semiča se je izmenjala v številnih rokah otrok, ki so si jo predajali in v spremstvu odraslih pritekli do OŠ Semič. Županji Poloni Kambič je plamenico v družbi osnovnošolcev predala Žana Pintarič, članica mladinske lokostrelske reprezentance. Na šolskem igrišču so se po pozdravnem nagovoru županje zvrstili še številni mladi nosilci plamenice in ambasador SKB banke, glavnega sponzorja OKS-ZŠZ. Do predaje v občini Metlika v Krvavčjem vrhu so bili kot nosilci bakle vključeni rekreativni športniki, prejemniki občinskih športnih priznanj in častni občan Ivan Bukovec, prvi župan Občine Semič.

Potovanje bakle se je nadaljevalo kot pravi tekaški praznik, saj jo je v Metliki prevzela večja skupina tekačev, ki jo je prenesla do športnega igrišča ob OŠ Metlika, kjer pa so jo častno sprejeli skoraj pravi vojščaki. Osnovnošolci so pripravili zanimiv kratek program o starodavnih olimpijskih igrah. Predstavili so stare olimpijske discipline, ki so bile tesno povezane z vojaškim urjenjem, kot na primer hoplitodrom, tekaška disciplina v oklepu, skok v daljavo s posebnimi utežmi halteres, rokoborbo ... In tako kot nekoč, so ob tej priložnosti zmagovalcem na glave nadeli vence iz oljčnih vejic oz. lovorjevih listov. Nosilca bakle sta bila tudi Ciril Totter, boksar in tekač, ki je kar trikrat rekreativno odtekel iz Bele krajine na Triglav in razdaljo premagal v le 26 urah, ter Urška Čavič, lokostrelka in kandidatka za olimpijske igre v Tokiu, ki sta skupaj z otroki pretekla častni krog.

Duh olimpizma je še kako živ. Naj živi slovenska plamenica, ki jo je za olimpijske igre na Japonskem omogočila Skupina SIJ. Bodrilka upanja, jeklene volje in povezovanja. Sledimo ji jutri na njenem potepanju po čudoviti Sloveniji. Njene sobotne postaje bodo Šentrupert, Mirna in Trebnje.

