Maruša Štangar spada med kandidatke za medalje

V soboto se bo na olimpijskih prizoriščih razživela borba za prva odličja. Začeli bodo tudi judosti, ki so Sloveniji na zadnjih štirih igrah priborili pet odličij, dve zlati. Konec tedna bodo na tatamijih predstavniki ljubljanskih klubov Maruša Štangar, Adrian Gomboc in Kaja Kajzer.

Slovenske nastope bo v soboto v kategoriji do 48 kg odprla Maruša Štangar v najlažji ženski kategoriji. Triindvajsetletna varovanka Olge Štirba že ima kolajno z evropskega prvenstva 2019, z napovedmi za Tokio pa ostaja previdna.

Vse se mora poklopiti

Še bolj, ker je bilo tik pred tekmo nekaj manjših težav z zdravjem. "Mislim, da je – vsaj kolikor se da – dobro in upam, da to ne bo vplivalo na nastop. Pripravila se bom 100-odstotno in skušala pokazati, česa sem sposobna. Cilj so dobre borbe, želja je seveda kolajna, a za to se mora vse poklopiti. Nisem med nosilkami, a če se vse izide, je tudi to mogoče."

Tudi po napovedih Mednarodne judo zveze med kandidatke za kolajne spada tudi Štangarjeva. Prva favoritinja naj bi bila domačinka Tonaki Funa, ki naj bi branila japonsko prevlado v tej disciplini. Naslov brani Argentinka Paula Pareto, nevarne pa naj bi bile še predvsem druge Evropejke na čelu s predstavnico Kosova Distrio Krasniqi in Ukrajinko Darjo Bilodid. Štangarjeva se bo v prvi borbi borila s Korejko Yujeong Kang, nato pa sledita Paretojeva in Funa.

Foto: Anže Malovrh/STA

Kaja Kajzer ime še vedno težave z gležnjem

Povsem drugače je s Kajo Kajzer, ki jo nastop v kategoriji do 57 kg čaka v ponedeljek. Tekmovalka Bežigrada si je letos na evropskem prvenstvu na Portugalskem ob kolajni huje poškodovala gleženj.

"Še vedno me boli, a veliko manj kot na začetku. Treba ga bo poviti in upam, da me bo čim manj bolelo. Morda bom zaradi pritiska na poškodbo kar pozabila," upa Kajzarjeva, ki dodaja, da je veliko delala predvsem na hitrosti. "Mislim, da mi je uspelo priti na raven, kjer sem bila. Zdaj se po žrebu posvečam specifični pripravi na tekmice."

Že v uvodu Kajzarjevo čaka olimpijska podprvakinja Sumija Dorjsuren iz Mongolije, ki pa je s 30 leti po oceni Kajzerjeve precej bolj premagljiva kot na igrah 2016, a sledijo si težke tekmice, saj bosta ob normalnem razpletu naslednji dve Lien Chen-Ling iz Tajvana in nato ena prvih favoritinj Nora Djakova iz Kosova.

Med favoriti bo tudi Kanadčanka Jessica Klimkait, ki je presenetljivo v domačem boju za olimpijski nastop premagala Christo Deguchi. Domačini stavijo na Yoshido Tsukasa.

Gomboc: Vem, da lahko izpadem na prvi tekmi ali pa se borim za kolajno Foto: OKS/Aleš Fevžer

Že v nedeljo bo v kategoriji do 66 kg nastopil edini moški predstavnik Adrian Gomboc, peti z zadnjih iger v Riu in tudi že nekdanji evropski prvak.

A žal je tekmovalec iz Bežigrada poškodovan in po igrah ga čaka operacija kolka. "Pripravljam se, moje borbe niso slabe, a že dolgo sem brez pravega rezultata. Videl pa sem, kaj lahko spremenim in popravim. To delam," je pred odhodom na Japonsko dejal Prekmurec na začasnem delu v Ljubljani.

"V Tokio grem dat vse od sebe in če bom vedel, da sem to storil, bom zadovoljen. Vem tudi, da lahko izpadem na prvi tekmi ali pa se borim za kolajno. V judu se lahko zgodi vse," pravi Gomboc.

Z izjavo Gomboca se strinjajo tudi strokovnjaki, ki to kategorijo ocenjujejo za najbolj nepredvidljivo, saj se zmagovalci tukaj menjajo še hitreje kot v večini drugih. Glede na letošnje dosežke vloga favorita pripada Italijanu Manuelu Lombardu, ki pa bo to moral na blazinah potrditi.

V nadaljevanju bosta prihodnji teden nato nastopili še obe slovenski nosilki kolajn iz Ria de Janeira. Tina Trstenjak bo v kategoriji do 63 kg branila zlato, Ana Velenšek pa v petek bron iz Ria.