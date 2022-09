ACH Volley pogleduje proti Bruslju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je lani slovesnost ob žrebu lige prvakov in podelitvi nagrad najboljšim potekala na Ljubljanskem gradu, bodo žreb v odbojkarski ligi prvakov letos izvedli v Bruslju. Proti belgijski prestolnici in plesu kroglic pogleduje tudi edini slovenski predstavnik, ki ima mesto med klubsko smetano že zagotovljeno, ACH Volley.

V novem tekmovalnem obdobju lige prvakov bo v skupinskem delu sodelovalo 20 ženskih in 20 moških ekip, razdeljenih v pet skupin po štiri. Vsak klub bo v skupinskem delu, ki se bo začel novembra, odigral šest tekem, z vsakim tekmecem dve, enkrat doma in enkrat v gosteh. Prvouvrščene ekipe se bodo po skupinskem delu neposredno uvrstile v izločilne boje, drugouvrščene in najboljša tretjeuvrščena pa se bodo za preostale vstopnice udarile v dodatnih bojih. O zmagovalcu bo tako kot lani odločal superfinale.

Lovoriko, ki sta si jo prislužila v Stožicah, bosta branila poljski klub Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle v moški in turški klub VakifBank v ženski konkurenci.

ACH Volley je v četrtem bobnu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

ACH Volley čaka v četrtem bobnu

V žrebu bo 18 moških ekip in 17 ženskih, še dve moški in tri ženske ekipe si bodo nastope v skupinskem delu zagotovili v kvalifikacijah, ki se bodo začele prihodnji teden. Za preboj v elitno tekmovanje se bodo potegovale tudi slovenske državne prvakinje Calcit Volley.

ACH Volley na tekmece čaka v četrtem bobnu. Njegovi potencialni nasprotniki so trije klubi s slovenskim pridihom. V prvem bobnu sta to Perugia, v dresu katere bo igral Gregor Ropret, in nemški prvak Berlin, h kateremu se je preselil Sašo Štalekar. V drugem pa nemški podprvak Friedrichshafen, katerega dres bo še naprej nosil Dejan Vinčić, ki se mu je pridružil še Žiga Štern, moštvo pa vodi nekdanji selektor Slovencev Mark Lebedew.

V ženski konkurenci s poljskim Lodžem na tekmice čaka Lana Ščuka.