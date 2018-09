Že tretjo leto zapored ima novega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska odbojkarica Monika Potokar bo v novi sezoni igrala za ekipo Ilioupoli in bo tako še tretje leto zapored igrala v Grčiji. Pred tem je igrala za Pannaxiakos, v pretekli sezoni pa za Thiro.

Čeprav novica o selitvi še ni uradna, nam je 30-letna Potokarjeva potrdila, da ostaja v Grčiji in da bo po novem igrala v Atenah. Klub Ilioupoli ima v novi sezoni visoke načrte, pravi, zato že komaj čaka, da se sezona začne. Družbo ji bosta v Atenah delali tudi Srbkinji Biljana Grigorović in Mirjana Komplenović.

Do zdaj je najboljši uspeh dosegla v svoji prvi sezoni v Grčiji, ko je s Pannaxiakosom zaostala le za Olympiacosom in postala grška podporvakinja, v pretekli sezoni pa je s Thiro prišla do polfinala.

Potokarjeva, ki je v članski konkurenci igrala za Hit Novo Gorico, Novo KBM Branik in tudi Calcit Volley, se je pred odhodom v Grčijo preizkusila tudi v Italiji, Franciji in Romuniji.

