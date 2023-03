V Šaleški dolini v pričakovanju odbojkarskega spektakla

Oglasno sporočilo

Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

V preteklosti so se najuspešnejše ekipe odbojkarskega pokalnega tekmovanja med seboj merile na zaključnem turnirju najboljše četverice, tokrat pa bodo športni sladokusci v Rdeči dvorani premierno priča le ženskemu in moškemu finalu.

V ženskem delu, ki se bo v soboto, 11. marca, v Šaleški dolini začel ob 17. uri, se bosta pomerili ekipi kamniškega Calcit Volleyja in mariborske Nove KBM Branik. Ob 20. uri bo sledil obračun moških finalistov, ACH Volleyja Ljubljana in Calcit Volleyja.

Naključje je hotelo, da se bosta trenutno najbolj vroči slovenski ženski odbojkarski ekipi v treh tednih pomerili kar petkrat. Kamničanke so na zadnjo soboto v februarju tekmicam iz Maribora v okrnjeni zasedbi morale priznati premoč s 3:2. To je bil zanje prvi poraz v sezoni, ki pa so ga lahko kaj hitro pozabile, saj so si že prej zagotovile najboljše izhodišče po prvem delu prve odbojkarske lige Sportklub. Povsem drugače se je odvila druga medsebojna tekma v nizu, ki jo je prinesel polfinale srednjeevropske lige MEVZA. Gorenjski klub na njej Mariborčankam ni oddal niti niza.

Pred finalom Pokala Slovenije se bosta ekipi pomerili še na novi tekmi državnega prvenstva ter povratni tekmi polfinala mednarodnega tekmovanja. Zadnji medsebojni obračun bo tako prinesel ravno pokalni finale v Rdeči dvorani.

Tudi v Pokalu Slovenije za moške sta se v finale zavihteli ekipi, ki sta v tej sezoni prve odbojkarske lige Sportklub prikazali največ. Obeh zmag na dozdajšnjih tekmah v tej sezoni se je razveselil ljubljanski ACH Volley, ki je bil boljši s 3:1 in 2:3. Ekipi si bosta tretjič v sezoni stali nasproti slab teden pred bojem za pokalno lovoriko, znova v državnem prvenstvu.

Pogled v zgodovino tekmovanja prav tako priča, da nas v Velenju čaka pravi odbojkarski praznik. Nova KBM Branik iz Maribora je z 18 naslovi najbolj trofejna ženska ekipa v Pokalu Slovenije, a ji je lani pot do novega naslova prekrižal ravno kamniški Calcit Volley. Za tega je bil to četrti pokalni naslov, s katerim se je na drugem mestu večne lestvice izenačil z Gorico.

Moštvi iz Ljubljane in Kamnika sta v moški konkurenci skupaj osvojili zadnjih osem sezon pokalnega tekmovanja. Zadnji, 13. naslov v svoji zgodovini je ACH Volley v svoje vitrine dodal v pretekli sezoni, Calcit Volley pa je bil zadnjič najuspešnejši sezono pred tem. Zanj je bil to četrti naslov.

Nov list v svoji knjigi gostov bo 11. marca popisala tudi leta 1975 zgrajena Rdeča dvorana. Ta bo po številnih odmevnih športnih in kulturnih prireditvah prvič gostila katerega izmed odbojkarskih spektaklov.

"Veseli nas, da bomo pokalni finale lahko prvič spremljali v Velenju, ki zaključka pokalnega tekmovanja doslej še ni gostilo. Na Odbojkarski zvezi Slovenije si želimo odbojko še bolj približati ljubiteljem športa in tudi to je eden od razlogov, da smo z lokalnimi soorganizatorji iz Zavoda Rdeča dvorana ŠRZ in Športne zveze Velenje, ki v izvedbo projekta vlagajo veliko truda, zelo hitro našli skupni jezik," je uvodoma dejal generalni sekretar OZS Gregor Humerca in dodal: "Prepričan sem, da nam bo uspelo napolniti tribune in da tisti, ki si bodo prišli ogledat odbojkarske boje, ne bodo razočarani. Še posebej, ker smo pred to sezono prilagodili format tekmovanja in sledili evropskim smernicam. Odslej ne bomo več spremljali tridnevnega zaključnega turnirja najboljše četverice, temveč le dogodek s finalno tekmo za ženske in moške, kar bo za gledalce zagotovo zelo privlačno. Že zdaj vse ljubitelje odbojke in športa vabim v Rdečo dvorano."

"Izjemno veseli smo, da nam je OZS zaupala soorganizacijo velikega finala Pokala Slovenije, ki se ga v Velenju že zelo veselimo. Velenje je večkrat dokazalo, da je športno mesto z ogromno ponudbo različnih športnih aktivnosti, in tudi tokrat v Rdeči dvorani Velenje pričakujemo veliko športnih navdušencev, ki bodo priča pravemu odbojkarskemu spektaklu. Za to bodo poskrbeli odbojkarice in odbojkarji na igrišču ter organizatorji na samem prizorišču, kjer pripravljamo pester in zanimiv spremljevalni program. Zagotovite si svoj sedež v Rdeči dvorani in ne zamudite pravega športnega doživetja," je ljubitelje športa v Velenje povabil direktor Zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Dimitrij Amon.

Vstopnice za ogled obeh odbojkarskih spektaklov so na prodajnih mestih sistema Eventim na voljo po ugodnejši predprodajni ceni deset evrov. Na dan tekem, ko bo vstopnice mogoče kupiti tudi na blagajni Rdeče dvorane, bo njihova cena znašala dva evra več.

