Uroš Planinšič se seli na Nizozemsko

"Pred mano je prva izkušnja v tujini in pričakovanja pred odhodom so bila visoka. Želel sem si tega, da se preizkusim še kje drugje kot na slovenskem prvenstvu in vidim, kakšno odbojko igrajo po Evropi. Za zdaj se na Nizozemskem zelo dobro počutim, mesto je lepo in urejeno, z veliko narave v okolici, in tudi klub je zelo dobro organiziran. Želje in ambicije so zelo visoke, o čemer priča sestava ekipe in tudi to, da bo ekipo vodil priznani strokovnjak ter tudi naš nekdanji selektor Marc Lebedew, ki se je z vodstvom dogovoril za dolgoročno sodelovanje," je dejal Planinšič.

Ekipa Nova Technology Lycurgus B.V. je na nizozemskem prvenstvu v lanski sezoni zasedla tretje mesto, prav tako tudi v pokalnem tekmovanju, medtem ko je v superpokalu izgubila šele v finalu. Cilji za sezono 2024/25 so še višji.

Preberite še: