Slovenki v Dohi končali na šestem mestu

Odbojka na mivki, King of the Court, Doha

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta veliki finale turnirja svetovne serije King of the Court v Dohi zaključili na 6. mestu. Zmagali sta Nizozemki Wies Bekhuis in Brecht Piersma, pri moških pa Šveda David Ahman in Jonatan Hellvig.

V Katarju se je odvilo še zadnje dejanje sezone v odbojki na mivki − zaključni turnir svetovne serije King of the Court, na katerem so nastopile le dvojice, ki so, glede na uspehe v letu 2022, prejele posebno povabilo organizatorja.

Med njimi je bila tudi edina slovenska naveza Tjaša Kotnik/Tajda Lovšin, ki je skupinski del tekmovanja začela v predtekmovalni skupini B skupaj z Američankama Aceves/Raimon, Poljakinjama Gruszczynska/Wachowicz, Ukrajinkama Makhno/Makhno in Nizozemkama Piersma/Ypma. Naši dekleti sta v treh krogih prvega dela dvakrat zmagali in bili enkrat tretji ter se neposredno uvrstili v polfinale.

V njem sta v 1. krogu premagali vse tekmice, Litovki Grudzinskaite/Grudzinskaite, Španki Carro/Lobato Herrero, Nizozemki Ypma/Piersma in Norvežanki Helland-Hansen/Olimstad, v 2. krogu sta bili četrti in se tako še uvrstili v 3. krog, v katerem pa sta bili znova četrti.

Izkupiček je zadostoval za preboj v repasaž, iz katerega v veliki finale, v katerem se za zmago bori pet ekip, vodi le eno mesto. Kotnikova in Lovšinova sta bili drugi in sta tekmovanje zaključili na 6. mestu.

Nizozemski zmagovalki Wies Bekhuis in Brecht Piersma ter švedska zmagovalca David Ahman in Jonatan Hellvig. Foto: Connie Kurth

Nizozemsko zmagoslavje v ženski, švedsko v moški konkurenci

Zmagali sta Nizozemki Wies Bekhuis in Brecht Piersma pred Švicarkama Anouk Verge-Depre in Menio Bentele ter Nemkama Isabel Schneider in Julio Sude.

Pri moških sta slavila Šveda David Ahman in Jonatan Hellvig, srebro je šlo v roke Američanoma Matthewu Immersu in Troyu Fieldu, bron pa Nizozemcema Alexandru Brouwerju in Robertu Meeuwsenu.

V Dohi se bo od 26. do 29. januarja odvijal še zaključni turnir elitne svetovne serije Beach Pro Tour, s tem pa se bo tudi uradno zaključila sezona, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.