Znanih je 15 ženskih in 16 moških udeležencev osmine finala odbojkarskega Pokala Slovenije. Moški bodo izločilne boje nadaljevali 26. in 27. oktobra, ženske tekme bodo na sporedu 16. novembra, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

V osmino finala pri ženskah je napredovalo sedem ekip, najbolj napeto je bilo na obračunu med ŽOK Šentvidom in ŽOK Triglavom iz Kranja, zmage s 3:2 pa so se na koncu veselile Ljubljančanke. Visit Braslovče so bile s 3:0 uspešnejše od Lubnika, odbojkarice Luke Koper pa so bile v gosteh z 0:3 prepričljivejše od ekipe Weiler Volley iz Zreč. Murexin Kema-Puconci je s 3:1 odpravil Formis, ŽOK Ljutomer pa je med šestnajst najboljših ekip v pokalnem tekmovanju napredoval po zmagi s 3:0 b. b. (brez boja, op. a.) nad Celjem. TPV Volley NM je s 3:1 slavil nad Calcit Volleyjem II, Vital Ljubljana I pa z enakim rezultatom nad Triglavom iz Kranja. Tekma med Prevaljami in ŠD Križevci bo 19. oktobra.

V osmini finala, ki bo 16. novembra, se bodo v boj za lovoriko vključili tudi Calcit Volley, ki se bo srečal z Murexinom, Ankaran, ki se bo pomeril z ŽOK Ljutomerom, Formis, ki bo igral proti Luki Koper, in Nova KBM Branik, ki bo gostovala pri ŽOK Šentvidu. GEN-I Volley čaka obračun z Visit Braslovčami, ATK Grosuplje bo gostoval pri TPV Volleyju NM, OD Krim pa bo gostil Vital Ljubljana I. SIP Šempeter na nasprotnice še čaka.

Konec oktobra boji za četrtfinalne vstopnice

Pri moških si je uvrstitev v osmino finala priigralo osem ekip. KEKO Oprema Žužemberk je bila s 3:0 boljša od Lubnika, ATHOS Kostanjevica ni imel možnosti v boju z MOK Krko, Polna hiška Renotim pa je klonila v gosteh pri Špan Brezovici. Moštvo Adergas Anza je bilo s 3:0 uspešnejše od Vet4Pet Triglav, brez izgubljenega niza pa sta v nadaljnje tekmovanje napredovala še SIP Šempeter, ki je premagal ŠD PRO Volley, in Šoštanj Topolšica, ki je slavil nad Radenci. Calcit Volley II je pred domačimi navijači s 3:1 odpravil ŠD Papagaji, ekipa Hoče-Bistrica pa je po hudem boju v gosteh z 2:3 strla odpor Korvolley Mislinje.

Kamničane v osmini finala čaka MOK Krka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na tekmah osmine finala, ki bodo 26. in 27. oktobra, bomo tudi v moški konkurenci že spremljali najboljše slovenske ekipe, ki bodo tako začele pohod na pokalni naslov. Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana bodo uvodoma gostovali pri KEKOOpremi Žužemberk, MOK Krka bo gostila Calcit Volley, Črnuče pa ekipo Adergas Anza. Salonit Anhovo bo pokalno tekmovanje začel z obračunom proti Špan Brezovici, Merkur Maribor pa v gosteh pri moštvu Hoče-Bistrica. Panvita Pomgrad se v osmini finala podaja v goste k SIP Šempetru, Fužinar Sij Metal Ravne pa čaka obračun s Calcit Volleyjem II. Zadnji par osmine finala tvorita Hiša na kolesih Triglav in Šoštanj Topolšica.