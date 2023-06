Odbojkarji Maribora do dveh novincev, v Kanal prihaja madžarski sprejemalec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji Merkur Maribora so dobili prva novinca za novo sezono. Pogodbo sta podpisala Martin Valenčič, ki prihaja iz Črnuč, podajalec Marin Novak pa se vrača v klub, v katerem je kot otrok začel igrati odbojko in iz katerega je prestopil v Panvito Pomgrad. Lansko sezono je preživel v Šempetru, v 1. B ligi.

"S prihodom Martina Valenčiča smo dobili še enega mladega perspektivnega igralca, ki je iz sezone v sezono napredoval in bo v naslednji sezoni velik doprinos naši mladi ekipi. Novak pa je prav tako tisto, kar smo iskali po odhodu Nejca Najdiča," je dejal trener Mariborčanov Sebastijan Škorc.

V Kanal prihaja Madžar

Odbojkarji Salonita Anhovo so dobili še drugega tujega novinca za novo sezono. Po Hrvatu Karlu Jakovcu so se za sodelovanje dogovorili z madžarskim sprejemalcem Petrom Blazsovicsem, so sporočili iz kluba.

Blazsovics je 28-letni in 196 cm visok sprejemalec, ki je svojo odbojkarsko pot začel v domačem Dunaferrju. Tri sezone je nato igral v Kazincbarciki, eno sezono pa v avstrijskem Amstettenu.

Po koncu sezone 2021/22 so ga razglasili za najboljšega napadalca madžarske lige.