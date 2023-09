Slovenke bi se rade poslovile z zmago, dan D za olimpijski vozovnici

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v Lodžu odigrala zadnjo tekmo olimpijskih kvalifikacij. Njena tekmica bo Južna Koreja, ki še nima zmage. Slovenke so pri eni, nadejajo se, da bodo turnir končale z dvema. Danes se bo odvil hud boj za dve olimpijski vozovnici. V igri za to ostajajo gostiteljice Poljakinje in Italijanke, ki se bodo pomerile med seboj, ter Američanke, ki jih čaka dvoboj z Nemkami.

Mlada slovenska zasedba, ki jo s selektorskega stolčka vodi Marco Bonitta, je na Poljsko odšla predvsem s ciljem naučiti se čim več s težkih tekem.

Potem ko so priznale premoč Poljakinjam, Američankam, Italijankam, Nemkam in Tajkam, so v soboto po petih nizih premagale Kolumbijke in vknjižile premierno zmago olimpijskih kvalifikacij. Te želijo končati še z današnjo zmago proti Južni Koreji, ki je sicer še brez zmage, a ima na računu dve točki.

Komu olimpijska vozovnica?

Popoldan in zvečer se bo v Lodžu odvila huda bitka za olimpijsko vozovnico. Priigrali si jo bosta prva in drugouvrščena reprezentanca. V igri so še tri reprezentance. Italija, Poljska in ZDA. Prvi dve se bosta pomerili med seboj, Američanke pa čaka srečanje z Nemkami.

