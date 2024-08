Slovenke po drugo zmago, pomembno za "dve fronti"

Slovenke, favoritinje za prvo mesto, ki vodi na evropsko prvenstvo (poleg prvouvrščenih reprezentanc v sedmih skupinah se na EP uvrsti še pet najboljših drugih), so na šesttedenskih pripravah očitno opravile odlično delo.

Proti Izraelkam, ki so v skupini že pred tem dosegle zmago, v gosteh so bile boljše od Estonk, so pokazale zbrano igro, spretno so izkoriščale svoje prednosti, bile zanesljive v vseh elementih, tako da gostje niso imele nikakršnih možnosti, da bi iz slovenske prestolnice odnesle ugoden izid.

Varovanke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja, ki je lansko reprezentančno sezono presedel prav na klopi Estonije, bodo kot vodilne v skupini C pričakale dvoboj z Estonkami, ki so jih v letošnji zlati evropski ligi v Rakvereju tudi že premagale s 3:0. Z zmago bi Slovenke z eno nogo že stopile na evropsko prvenstvo, pomembna pa bi bila tudi z vidika premiernega slovenskega nastopa na svetovnem prvenstvu.

Slovenski selektor Alessandro Orefice je še lani vodil Estonke. Foto: Aleš Oblak

Drugi del kvalifikacij prihodnje leto

S tekmo proti Estoniji bodo Slovenke zaključile prvi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026, ki ga bodo skupaj gostili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija.

Drugi del kvalifikacij bo med 2. in 10. avgustom prihodnje leto, ko se bodo Slovenke še enkrat pomerile z Izraelkami in Estonkami. Na evropsko prvenstvo so že uvrščene vse štiri omenjene države gostiteljice, ob njih pa še najboljše ekipe z evropskega prvenstva 2023, torej Srbija, Nizozemska, Italija, Poljska, Francija, Bolgarija, Ukrajina in Slovaška.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo, 2. krog



Četrtek, 29. avgust

Lestvica:

1. Slovenija 1 tekma – 3 točke

2. Izrael 2 – 3

3. Estonija 1 – 0