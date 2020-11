Kamničani po polfinale k Kozamerniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska odbojkarska zveza (CEV) je, da bi zmanjšala izpostavljenost novemu koronavirusu, spremenila format tekmovanj za nadaljevanje tekmovanj v pokalih CEV in challenge. V skrbi za varnost in dobro počutje športnikov, uradnikov in vseh, ki so povezani z organizacijo tekmovanj, se bodo ta decembra nadaljevala v mehurčkih.

Namesto običajnega sistema tekmovanja, v katerem so ekipe odigrale po eno tekmo doma in eno v gosteh, se bodo v mehurčku štirih ekip na istem prizorišču odvijale tekme osmine finala in četrtfinala. V osmini finala se bosta po dve ekipi pomerili le enkrat, zmagovalca pa se bosta uvrstila neposredno v četrtfinale, ki bo odigrano naslednji dan, prav tako v le enem obračunu.

Spremenjeni format tekmovanja bo zmanjšal število potovanj in olajšal njihovo organizacijo v času številnih omejitev, ki so jih v ponovnem valu pandemije koronavirusa uvedle nacionalne oblasti po Evropi. Na ta način CEV zagotavlja, da se bodo tekmovanja nadaljevala tudi v času zaostrenih zdravstvenih razmer. Kot pri vseh tekmovanjih bodo organizatorji morali upoštevati stroge higienske in zdravstvene protokole za zajezitev širjenja bolezni.

Kamniška ekipa Calcit Volley, ki se je z zmago nad skopskim Vardarjem uvrstila v nadaljevanje pokala challenge, bo tekmo osmine finala odigrala v milanskem mehurčku 8. in 9. decembra, nasprotnik pa bo domača ekipa Allianz Powervolley Milano, katerega dres nosi tudi reprezentant Jan Kozamernik. V istem balončku se bo odvila še tekma med Dinamom iz Bukarešte in ekipo Marek Dupnitsa iz Bolgarije. Zmagovalca dvobojev se bosta naslednji dan pomerila v četrtfinalu.

