Začenja se bitka za naslov: znalo bi biti napeto kot že dolgo ne #video

V zadnjih letih sta standardno finalno serijo za ženskega odbojkarskega prvaka igrala Nova KBM Branik in Calcit Volley, a letos je finale, ki se danes začenja v Novi Gorici, nekoliko drugačen. V njem sta Nova KBM Branik, ki bo lovil svojo 16. zvezdico, in Calcit, ki je v finalu zamenjal GEN-I Volley, Novogoričanke so bile doslej prvakinje trikrat. Nazadnje pred 11 leti.

Favorita je težko napovedati. GEN-I Volley je pred letošnjo sezono povsem spremenil ekipo, v ekipo poleg novega trenerja Vasje Lipicerja Samca pripeljal številne zdajšnje in nekdanje reprezentantke, njegov cilj je bil le eden, osvojiti oba naslova. Pokalni se mu je po porazu v finalu proti Calcitu izmuznil, zato bo storil vse, da osvoji prvenstvo.

Kapetanka GEN-I Volleyja: Finale je kot nov del prvenstva

Tina Lipicer Samec poudarja, da so pripravljene. Foto: Tine Strosar "Maribor je kakovostna ekipa, ki že dolgo let deluje skupaj. V tej sezoni smo z njimi odigrali že dve tekmi in ne glede na naš pozitiven rezultat (zmagi s 3:2 in 3:1) s prejšnjih tekem se zavedamo, da bo to novo poglavje za obe ekipi. Finale je kot nov del prvenstva, v katerem so pomembni vsi detajli. Glede na to, da se igra na tri zmage, pomeni, da prvenstvo osvoji res boljša ekipa oz. ekipa, ki je v najboljši formi v končnici. Me smo pripravljene, na koncu pa bo rezultat pokazal, ali je to dovolj ali ne," pred začetkom finala napoveduje kapetanka novogoriške zasedbe, Tina Lipicer Samec.

Goriške strele le z eno podajalko

GEN-I Volley je pred dnevi zaradi poškodbe izgubil prvo podajalko ekipe, Hrvatico Klaro Perić, zato bo vso breme organizacije napada na ramenih mlade Zale Zbičajnik. Ne glede na to pri Mariborčanih vlogo favoritinj prelagajo na GEN-I Volley.

Za Novogoričanke bo za sestro Pio in njene soigralke stiskal pesti tudi košarkar Jaka Blažič:

Izkušeni Najdič se otepa vloge favorita

Bruna Najdiča so goriške strele navdušile. Foto: Vid Ponikvar "Ni dvoma, kdo je favorit, Nova KBM zagotovo ne. Novogoričanke so odlična ekipa, prav na vseh mestih imajo odlične igralke. In ne samo v prvi postavi, imajo tudi ustrezne zamenjave. V Novi Gorici sem gledal medsebojno tekmo, ko še nisem bil trener. Moram reči, da so me navdušile. Najbolj Tina Lipicer Samec, ki je prava kapetanka. Tu sta še Tina Grudina in Lana Ščuka, pa odlična italijanska prosta igralka, težko bo, tudi zato, ker imajo Novogoričanke prednost domačega igrišča. A vse to ne pomeni, da se bomo predali. Imamo svoje možnosti," je pred tekmo dejal trener Mariborčank Bruno Najdič, ki je vodenje ekipe prevzel pred začetkom končnice od Sama Miklavca. Nekakšna šok terapija je delovala, saj so denimo Mariborčanke v polfinale brez večjih težav preskočile Calcit Volley, ki je v tej sezoni osvojil pokalni naslov.

Za najnižjo stopničko se bosta udarila kamniški Calcit in SIP Šempeter. Finale se igra na tri zmage, obračun za tretje mesto pa na dve.

1. DOL, ženske, zaključni boji:

Finale: Prva tekma: Petek, 12. april:

18.30 GEN-I Volley - Nova KBM Branik Druga tekma: Torek, 16. april:

18.15 Nova KBM Branik - GEN-I Volley Tretja tekma: Petek, 19. april:

20.00 GEN-I Volley - Nova KBM Branik Morebitna četrta tekma: Torek, 23. april:

17.00 Nova KBM Branik - GEN-I Volley Morebitna peta tekma: Petek, 26. april:

20.00 GEN-I Volley - Nova KBM Branik

Za 3. mesto: Prva tekma: Petek, 12. april:

20.00 Calcit Volley - SIP Šempeter Druga tekma: Sreda, 17. april:

18.00 SIP Šempeter - Calcit Volley Morebitna tretja tekma: Sreda, 24. april:

20.00 Calcit Volley - SIP Šempeter