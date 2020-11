Kamničanke potrdile primat, Šempetranke skočile na drugo mesto

Odbojkarice Calcit Volleyja so prišle do zanesljive zmage.

Odbojkarice Calcit Volleyja so prišle do zanesljive zmage. Foto: Klemen Brumec

Odbojkarice Calcita Volleyja so v 7., prestavljenem krogu dobile prvi letošnji derbi 1. DOL za ženske proti Novi KBM Braniku. V Lukni je igral le Kamnik in na koncu zasluženo zmagala s 3:0 v nizih. V preostali tekmi večera je SIP Šempeter slavil pri Ankaranu in se zavihtel na drugo mesto.

Za Kamničanke je bila to sedma zmaga na sedmi tekmi, na lestvici pa imajo zdaj pred drugouvrščenimi Mariborčankami osem točk prednosti in še tekmo manj.

Nova KBM Branik je pred letošnjo sezono močno pomladil ekipo, ki prvenstva ni začela najbolj prepričljivo. S tekmicami se je v glavnem mučil, zato je bil Calcit pred derbijem izrazit favorit.

To je dokazal tudi na igrišču. Prva dva niza je dobil prepričljivo, nekaj težav je imel le v tretjem, ko je že ušel Štajerkam, a so ga te dvakrat ujele, nazadnje na 19. točki. Po njej pa točke niso več dosegle.

S 16 točkami je bila najučinkovitejša igralka tekme Eva Zatković, pri zmagovalkah jih je Olivera Kostić Brulec dodala 13, pri Mariborčankah jih je deset dosegla Anamarija Galić. Gostiteljice so dosegle več asov in več blok točk, a sprejem in napad sta bila tista elementa, ki sta branilke naslova pripeljala do uspeha.

Danes bi morali biti na sporedu še tekmi med ATK Grosupljim in Luko Koprom ter med Krimom in GEN-I Volleyjem, a so ju spet prestavili. Tako je možnost, da se prebije na drugo mesto dobil Sip Šempeter in jo tudi izkoristil. Podobno zanesljivo kot Calcit v Mariboru je v Kopru premagal Ankaran. V vseh elementih je bil boljši od gostiteljic, še posebno pa je blestela Tali Lekše. Dosegla je 19 točk, šest z začetnimi udarci.

1. DOL, ženske, 7. krog: Sreda, 25. november:

Nova KBM Branik : Calcit Volley 0:3 (-14, -18, -19)

Ankaran :Sip Šempeter 0:3 (-16, -17, -18)



Krim - GEN-I Volley prestavljeno

ATK Grosuplje - Luka Koper prestavljeno