Odbojkarice Sip Šempetra so jo le dočakale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarice Sip Šempetra so prvič v tej sezoni zmagale doma.

Odbojkarice Sip Šempetra so prvič v tej sezoni zmagale doma. Foto: Aleš Oblak

Odbojkarice Sip Šempetra so v uvodni tekmi 13. kroga 1. DOL Sportklub premagale Krim s 3:0. Odbojkarice iz Savinjske doline so vpisale četrto zmago v državnem prvenstvu in se od zadnjeuvrščenega Krima oddaljila za tri zmage.