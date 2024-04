ACH Volley po drugo zmago, Calcit Volley po izenačenje

Na drugi finalni tekmi državnega prvenstva bodo člani ACH Volley na gostovanju pri Calcit Volley lovili drugo zmago, Kamničani pa boso serijo, v kateri igrajo na tri zmage, poskušali izenačiti na 1:1. Odbojkarji Panvite Pomgrada so v soboto na drugi tekmi dvoboja za tretje mesto 3:1 (24, 27, -23, 20) premagali i-Vent Maribor in izenačili izid v zmagah na 1:1.

Odbojkarji Panvite Pomgrada so z zmago izenačili serijo na 1:1 in izsilili odločilno, tretjo tekmo. Obračun v Murski Soboti, v katerem ni igral mariborski reprezentančni kandidat Rok Bračko, a ga je dobro nadomestil Martin Valenčič, je bil zelo izenačen. V prvih treh nizih si nobena ekipa ni priborila več kot štiri točke prednosti, vse pa je odločila končnica.

Panvita Pomgrad je izsilila tretjo tekmo malega finala. Foto: Aleš Cipot/fotolens.si

V prvih dveh so bili v njej bolj zbrani gostitelji. V prvem so s točko razpoloženega Stefana Mirkovića izkoristili drugo zaključno žogo, v katerem so že imeli prednost štirih točk, v drugem pa šele peto, za katero je poskrbel blok Vida Suhadolnika, eden od njegovih petih na tekmi.

Tretji niz so nato dobili Mariborčani, ki so vodili s 23:20, a dovolili izenačenje. A zadnji točki v nizu so vendarle osvojili gosti, niz je z blokom končal Miha Fink.

Še najmanj izenačen je bil četrti niz, v katerem so gostitelji po dobrih servisih Nenada Šormaza povedli s 17:13, nato z asom Mirkovića še z 19:14, prednosti pa niso več izpustili iz rok.

Mirković je dosegel 26 točk, tri z asi, Šormaz jih je prispeval 24, štiri z asi, ki so bili tokrat močno orožje prekmurske ekipe.

Tretja tekma bo v sredo, 24. aprila v Mariboru.

1. DOL, moški, finale in tekma za 3. mesto, drugi tekmi Sobota, 20. april: Nedelja, 21. april:

1. DOL, zaključni boji: Finale

ACH Volley - Calcit Volley /1:0/ //razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage

datumi finalnih tekem: 18., 21., 24., 27.*, 30.* april (*če bo treba) Tekme za bron

i-vent Maribor - Panvita Pomgrad /1:1/ //razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

datumi tekem: 17., 20., 24. april