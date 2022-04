Bodo Kamničanke izkoristile drugo zaključno žogo za naslov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamničanke so imele v torek priložnost, da bi postale prvakinje, a je niso izkoristile. Četrta finalna tekma bo danes v Mariboru, kjer bodo gostiteljice serijo na tri zmage poskušale izenačiti (2:2), gostje pa bodo poskušale končati sezono.

Kamničanke so imele v torek priložnost, da bi postale prvakinje, a je niso izkoristile. Četrta finalna tekma bo danes v Mariboru, kjer bodo gostiteljice serijo na tri zmage poskušale izenačiti (2:2), gostje pa bodo poskušale končati sezono. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Mariborska dvorana Lukna bo ob 18. uri prizorišče četrte finalne tekme odbojkarskega državnega prvenstva za ženske med Nova KBM Branik in branilkami naslova Calcit Volley. Kamničanke so serijo na tri zmage odprle z dvema zmagama, na tretji tekmi v torek imele štiri zaključne žoge za naslov, a je Mariborčankam uspel preobrat, po katerem so izsilile četrto tekmo. Če bo Mariborčankam uspelo izid v zmagah izenačiti (2:2), bo odločilna peta tekma v soboto v Kamniku.