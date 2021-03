Kakšen začetek boja za finale: Kamničani odpihnili ACH Volley

Odbojkarji Calcita Volley so na prvi tekmi prvega polfinala 1. DOL za moške nadigrali ACH Volley in po zmagi s 3:0 v nizih povedli v zmagah z 1:0. Za napredovanje v veliki finale potrebujejo le še eno zmago. V četrtek se bosta v Kanalu pomerila še Salonit in Merkur Maribor.

Da lahko Kamničani v polfinalu ponagajajo prvakom iz Ljubljane, ni dvomil nihče, a da se bo prva tekma v Kamniku končala s 3:0 v nizih, pa le malokdo. Ne samo, da so domači dobili vse tri nize, prav v vseh so bili tako suvereni, da jim oranžni zmaji niso bili niti blizu. Calcit je vse tri nize dobil vsaj s petimi točkami razlike in prišel do lepe prednosti zmage, a serija se zdaj seli v Tivoli, kjer bo ACH Volley naredil vse, da ostane v igri za slovensko državno krono.