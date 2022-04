Začenja se boj za slovenski prestol

Ob 18. uri se v Kamniku začenja veliki finale odbojkarskega državnega prvenstva za ženske. V ponovitvi finalov zadnjih let se bosta znova pomerili najboljši ekipi rednega dela, branilke naslova Calcit Volley in Nova KBM Branik. Za naslov bo treba zmagati trikrat.

Calcit Volley in Nova KBM Branik se za naslov slovenskih prvakinj v finalih borita že vse od sezone 2009/10, izjema je bila le sezona 2018/19, v kateri smo v obračunu za zlato spremljali mariborsko vrsto in novogoriški Gen-i Volley, sicer pa so se v tem obdobju lovorike sedemkrat veselile Mariborčanke, petkrat pa Kamničanke, ki tudi branijo naslov slovenskih prvakinj. Mariborčanke so bile sicer v samostojni državi prvakinje 16-krat.

Tehtnica zmag na strani Kamničank

Kamničanke so v letošnji sezoni varovanke Bruna Najdiča štirikrat že premagale. Trikrat v državnem prvenstvu, enkrat pa tudi v boju za lovoriko, in sicer v finalu Pokala Slovenije.

"Vse dozdajšnje tekme v letošnji sezoni smo že pozabile. Od zdaj bo vsaka tekma poglavje zase. Dejstvo je, da so Mariborčanke s prihodom Monike Potokar pridobile izkušeno igralko, ki se je zdaj že uigrala z ekipo, napredovale pa so tudi njihove mlajše igralke. Že tako ne smemo podcenjevati nobene ekipe, kaj šele tiste, ki se uvrsti v finale. Zagotovo imajo tudi mariborske odbojkarice svoj cilj, vendar se na to ne smemo ozirati. Od prve točke moramo igrati na polno, držati svoj ritem igre in se bolj osredotočiti na svojo igro kot na njihovo. Če bomo igrale svojo igro, ne bi smele imeti težav, vendar ne smemo pozabiti, da si bodo tekme sledile vsaka dva dneva, kar bo za oboje zelo naporno. Želim si le, da bo naš pristop k tekmam pravi, in če bo tako, bo naslov ostal v Kamniku," je odločena odbojkarica Kamnika Eva Pavlović Mori, ki se po sezoni seli v Turčijo.

Finalna srečanja bodo na sporedu vsaka dva dneva, za osvojitev naslova državnih prvakinj pa bo treba zbrati tri zmage.

1. DOL za ženske, finale, prva tekma* Petek, 15. april

18.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik *igrajo na tri zmage; termini preostalih tekem: 17. april (v Mariboru), 19. april (v Kamniku); če bo treba, bosta četrta in peta tekma 21. aprila (Maribor) in 23. aprila (Kamnik)