Vodilne Kamničanke do zanesljive zmage

Državno odbojkarsko prvenstvo so nadaljevala tudi dekleta. Na prvih tekmah leta 2022 so zmagale igralke Calcita Volleyja, gladko so bile boljše od ATK Grosupljega, in Novogoričanke, GEN-I Volley je imel proti Ankaranu nekoliko težje delo, a je vseeno zmagal s 3:0. Obračun med Krimom in Novo KBM so prestavili.

Kamničanke so v Grosupljem igrale brez Olivere Kostić, tudi Lucy Charuk je igrala le v prvem nizu, Eva Pavlović Mori in Katja Mihevc pa v prvih dveh. A mlade članice ekipe so se hotele dokazati proti vrstnicam, ki prav tako niso bile v polni postavi. Prvi niz so gostje dobile zlahka, v drugem pa se jim je ustavilo, domače so celo prišle do vodstva s 13:7. A niso zdržale do konca, favoritinje so hitro postavile reči na svoje mesto, v tretjem nizu pa je bilo odpora Grosupeljčank konec.

Goričankam, ki so slabo začele letošnjo sezono, tudi odmor ni preprečil, da bi nadaljevale svoj vzpon na prvenstveni razpredelnici. Na svoji prvi tekmi leta 2022 so premagale tretjeuvrščeni Ankaran in s tem napovedale, da se bodo tudi one borile za tretje mesto, od katerega jih ločijo le še štiri točke.

Velik vpliv na končni izid, zmago gostiteljic, je imel prvi niz, v katerem so Ankarančanke tekmice ves čas lovile, v zaključku izničile zaostanek 19:23, nato še izenačile na 24:24, toda Saudabeh Bagerpur je dosegla zadnji dve točki, eno z blokom in eno z napadom, s tem pa zagotovila Goričankam vodstvo z 1:0.

Drugi niz so nato gostiteljice dobile gladko, tretji pa je bil spet nekoliko bolj izenačen, na začetku so celo Ankarančanke imele lepo prednost, ki pa se je hitro stopila. Na 19. točki sta bili ekipi še izenačeni, nato pa je GEN-I po zaslugi bloka Lare Rituper povedel z 22:19 in zmagovalec je bil praktično odločen.

1. DOL za ženske, 16. krog Sreda, 19. januar:

GEN-I Volley : Ankaran 3:0 (24, 19, 21)

ATK Grosuplje : Calcit Volley 0:3 (- 17, -18, -10) Sreda, 26. januar:

20.00 Sip Šempeter - Luka Koper Prestavljeno:

Krim - Nova KBM Branik

Lestvica:

1. Calcit Volley 15 tekem - 42 točk

2. Nova KBM Branik 14 - 30

3. Ankaran 15 - 24

4. Sip Šempeter 14 - 23

5. GEN-I Volley 15 - 20

6. Krim 14 - 17

7. ATK Grosuplje 15 - 16

8. Luka Koper 14 - 2