Mourinho se je opravičil za sramoto in navdušil z gesto v slačilnici Dinama

Med najboljših osem so se v evropski ligi, drugorazrednem evropskem tekmovanju, ki poteka v medijski senci lige prvakov, po abecednem vrstnem redu uvrstili Ajax, Arsenal, Dinamo Zagreb, Granada, Manchester United, Roma, Slavia Praga in Villarreal. Naslov prinaša ogromno nagrado, sodelovanje v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2021/22, za lovoriko pa se potegujejo še kandidati iz šestih različnih držav. Po dva četrtfinalista imata najmočnejši ligi na svetu, španska la liga (Granada in Villarrreal) ter angleški premier league (Arsenal in Manchester United). Otočani so načrtovali, da bodo v četrtfinalu računali na tri orožja, a je Tottenham po zmagi z 2:0 v Londonu nepričakovano stopil na mino v Zagrebu.

Mourinhu se maje stolček

Hrvaški prvak Dinamo ga je po nepozabni predstavi trikratnega strelca Mislava Oršića, ki bo 24. marca s hrvaško reprezentanco gostoval v Stožicah, premagal s 3:0, s tem pa je portugalski strateg Jose Mourinho doživel nov hud udarec. Ne gre mu najbolje v angleškem prvenstvu, zdaj pa se mu je izjalovil še načrt, da bi osvojil evropsko lovoriko.

Jose Mourinho applauds Dinamo players after the match. pic.twitter.com/yhgcLqCPAQ — Herman 🇭🇷 (@Herman_Cro) March 18, 2021

Po tekmi se je opravičil navijačem Tottenhama za nepričakovano sramoto, nato pa navdušil z gesto, ko je vstopil v slačilnico Dinama ter od srca čestital in zaploskal presrečnim izbrancem Damirja Krznarja, še do pred kratkim pomočnika Zorana Mamića, ki ga čaka zaporna kazen in je pred dnevi zapustil Dinamo. Navdušeni nogometaši Dinama so vrnili čestitke in zaploskali trenerju Tottenhama.

Hrvaški prvak je tudi s pomočjo Petra Stojanovića, slovenski reprezentant je odigral pol ure, poskrbel, da se slovitemu trenerju maje stolček. Pred Portugalcem so hudi časi, glavno besedo o njegovi usodi ima predsednik Tottenhama Daniel Levy. Poleg Dinama se je med najboljših osem izmed klubov, ki prihajajo iz "manjših" lig, prebil tudi češki velikan Slavia. Pražani so v osmini finala prekrižali načrte vodilnemu škotskemu klubu Glasgow Rangers.

Praška Slavia je v osmini finala zavila v črno Ibrox Park in se uvrstila med osem najboljših. Foto: Reuters

Danes žreb ne bo delegiran, tako da bi lahko ples kroglic poskrbel tudi za španski ali pa angleški četrtfinale. Italijanske barve brani Roma, nizozemske pa Ajax, ki je podobno kot Manchester United jeseni nastopal v skupinskem delu lige prvakov, zdaj pa je od naslova lige Europa oddaljen le še tri korake. Vnaprej bosta izžrebana tudi polfinalna para.

Prvi četrtfinalni dvoboji bodo 8. aprila, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 26. maja v Gdansku.