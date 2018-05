Znano je, kdo bo novi trener Arsenala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ni še uradno, a naj bi postalo še ta teden, kot poroča vedno relevantni angleški BBC. Znano je, kdo bo na klopi Arsenala nasledil Francoza Arsena Wengerja, ki je Londončane po koncu sezone zapustil po 22 letih. To naj bi postal Španec Unai Emery, ki je zadnji dve leti vodil PSG.

Čeprav so otoški mediji vseskozi pisali o tem, da bo Arsenal prevzel njegov nekdanji kapetan Mikel Arteta, ki je zdaj v trenerski službi Josepa Guardiole pri Manchester Cityju, omenjalo pa se je tudi trenerja Juventusa Massimiliana Allegrija, izkušenega Italijana Carla Ancelottija in igralski legendi Londončanov Thierryja Henryja in Patricka Vieire, je izbor padel na kandidata, ki ga sploh ni bilo med favoriti za prestižno trenersko delo.

Po pogovorih, ki so jih v vodstvu Arsenala opravili v zadnjih dneh, naj bi postalo jasno, da bo Arsena Wengerja nasledil Unai Emery.

Španec, ki je s PSG v dveh letih štiri pokalne in eno prvenstveno lovoriko, pred tem pa s Sevillo trikrat v nizu zmagal v ligi Europa, naj bi bil kot trener Londončanov uradno potrjen še ta teden.

Po 20 letih lige prvakov še drugič v nizu brez nje

Arsenal, ki je v ligi prvakov pred tem igral kar 20 sezon zapored, je v prejšnji sezoni angleške premier lige pristal šele na šestem mestu in se bo spet moral zadovoljiti z ligo Europa, v kateri je letos prišel do polfinala, v katerem ga je z Atletico Madridom tam ustavil poznejši zmagovalec tekmovanja, slovenski vratar Jan Oblak.